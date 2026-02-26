Sandy尪苦勸也沒用！2歲兒「半夜突搬椅子坐門外」 得知真相超揪心

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）平時工作滿檔，時常需要錄影到深夜才能返家。不過，她最近在節目中坦言，兒子有次因為遲遲等不到她下班，竟做出了一個超乎大人想像的「驚人舉動」，就連她老公苦勸也沒有用。

Sandy在《小姐不熙娣》透露，兒子有時沒看到她回家會納悶問：「媽媽的同事為什麼不回家？」原來，兒子曾在電視上看過派翠克，她當下向小孩解釋「他是媽媽的同事」，從此孩子便記住了這個稱呼。天真的孩子認為她和同事還在上班，因此遲遲無法回家，言語中滿是對她的思念。

▲Sandy兒子會想要等她回家。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



沒想到，這份思念在錄影的前一週化作了實際行動。Sandy透露，她有天去錄影時，兒子竟然打開家門，搬了一張小椅子直接坐在門外，並且背對著家門直盯著電梯說：「我要等媽媽回家。」

▲▼Sandy兒子有次還直接搬椅子到門外坐等她回家。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



儘管Sandy老公不斷勸說，兒子依然無動於衷。Sandy老公最後只好妥協，也搬了一張椅子坐在旁邊默默陪伴，父子倆就這樣坐在門口守候，較小的女兒則已經在房內入睡。

▲Sandy老公只能在門外陪兒子一起等。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



在等待過程中，只要電梯一發出運轉的聲音，Sandy兒子就會滿懷希望地探頭查看，發現不是媽媽後又失落地坐下。過了大約十幾分鐘，兒子終於忍不住轉頭詢問爸爸：「你可以抱我嗎？」爸爸便溫柔地摟著他繼續等待，直到體力透支、在爸爸懷中睡著。而當天一路錄影到凌晨將近一點才返家的Sandy，走到家門口驚見外頭放著小椅子，才得知了這段令人鼻酸的等門故事。