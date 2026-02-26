228連假追劇！MyVideo推7部超狂片單　《整形過後》緩解容貌焦慮

記者黃庠棻／台北報導

2月最後假期倒數，不如直接開啟客廳劇院模式，台灣大哥大MyVideo端出多國戲劇清單，從法庭攻防、臥底動作到犯罪辦案，再到情感與人性議題，一次滿足全家不同世代口味。

▲《何百芮的地獄戀曲》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

包括話題韓劇《榮耀：她們的法庭》、港劇《臥底嬌娃》、獨家跟播英劇《沉默的證人》，以及台劇《何百芮的地獄毒白》與《何百芮的地獄戀曲》、《那些你不知道的我》、《整形過後》，讓連假從早追到晚都不會劇荒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《榮耀：她們的法庭》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

女神降臨鬥智鬥勇！《榮耀：她們的法庭》高能反擊

韓劇《榮耀：她們的法庭》以李奈映、鄭恩彩與李清娥三位女性律師群像為主軸，結合法庭攻防與現實議題，節奏緊湊又具討論度。劇中角色為女性受害者發聲，在追查一起未成年遭性侵的案件中，捲入背後更深黑幕，三人在大學時期一段被塵封多年的重大秘密也逐漸浮出水面，既有懸疑推理爽感也有反思，是連假想看「有內容又有張力」的首選。

▲《臥底嬌娃》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

動作臥底爽劇！港劇《臥底嬌娃》刺激破表

港劇《臥底嬌娃》主打女性臥底視角，動作場面與心理戰交錯推進，緊張感十足。故事圍繞新興毒品氾濫，集結三名各擅勝場的臥底嬌娃組成特別調查組，三人潛入權貴圈層執行高風險任務，揭開背後不為人知的祕密。角色鮮明、動作爽感十足，是連假想看女力臥底對決的最佳選擇。

▲《沉默的證人》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



獨家跟播BBC英劇《沉默的證人》第29季！冷靜燒腦系首選

台灣大哥大MyVideo獨家跟播英國長壽犯罪劇《沉默的證人》第29季，本季最大變化是團隊正式從倫敦遷往伯明罕，成立全新法醫中心，為劇情注入嶄新氛圍。不過觀眾熟悉的核心班底依舊全員回歸，也加入不少新面孔，首波案件圍繞離奇失蹤與謀殺案，後續更帶出激進團體、種族仇恨與政治陰影等敏感議題，讓本季氣氛更貼近現實。《沉默的證人》第28、29季都在台灣大哥大MyVideo看得到。

▲《何百芮的地獄毒白》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《何百芮的地獄毒白》+《何百芮的地獄戀曲》罵得很爽、愛得很真

如果說最容易引發共鳴的話題是「感情」，那《何百芮》系列就是最佳開場白。前作《何百芮的地獄毒白》用犀利罵文拆解失戀與女性情緒，續作《何百芮的地獄戀曲》則把重點放在「重新去愛」。笑點密集、台詞敢講，年輕人看得痛快，長輩看了也會默默點頭：「啊，原來現在談戀愛是這樣。」兩劇連看，像是一場從情緒宣洩到人生復健的完整療程。

▲《那些你不知道的我》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《那些你不知道的我》全家一起猜兇手也不怕太黑暗

想看懸疑，但又怕太血腥、太沉重？這部剛剛好。 《那些你不知道的我》延伸前作《愛的奧特萊斯》，續作結合AI、網路輿論與人性秘密，把「我們以為很熟的人」一層層拆開。劇情節奏明快、討論點很多，看完很適合全家一起討論：「如果是你，會相信誰？」是一部能動腦、又不會讓長輩皺眉的燒腦選擇。

▲《整形過後》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《整形過後》邊吃邊聊外貌焦慮、自我認同

家庭聚會總會聊到「誰變了、誰老了」，那不如直接把話題放到檯面上。台灣首部整外醫療影集《整形過後》用醫療劇情包裝，談的是外貌焦慮、自我認同與社會眼光。沒有說教，但每個案例都很真實，看完很容易引發長輩一句：「其實我們那個年代也有壓力啦。」是一部意外適合家庭觀賞的社會寫實劇。