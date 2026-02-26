身家10億女星抓包尪外遇！　半夜狂來電「對象竟是閨蜜」

▲王宥忻曾和老公離婚過。（圖／女神愛啪啪提供）



記者翁子涵／台北報導

話題熟女團F40日前於北投舉辦溫泉派對，四人火力全開，不只大聊感情、事業與凍齡秘訣，更接連爆出尺度話題，從二婚11間房產、豪氣年終，到「裸湯初體驗」與酒桌邊界感，談及人際地雷時，團長王宥忻首度分享過往婚姻亮紅燈期間，曾有女性趁虛而入，不僅半夜頻繁來電給她丈夫，最後甚至發展感情，這段經歷讓成員們一致認定：「真正的閨蜜關係，建立在信任與分寸之上。」

聊到保養，關關與成員Cony現場討論近期火紅的「愛啪啪」美顏術，關關興奮分享：「整個蘋果肌都起來了！」笑稱效果撐了一整個月依然澎潤，比一般做臉更有感。

成員艾軒語出驚人分享「酒精保養論」，笑稱為了晚上的酒局刻意不吃晚餐，「酒精濃度高，病毒都不敢靠近。」她表示，許多男性誤以為約她喝酒就能有機會，她冷回：「我是喜歡酒，不是喜歡你！」更自認是酒桌糾察隊，若見男士越界立刻阻止，原則鐵律是：「有老婆的男人絕對不碰。」歷經離婚後，艾軒選擇與媽媽同住，坦言彷彿回到被照顧的小女孩狀態，心境放鬆後，事業運與財運同步提升。

成員關關近年晉升新創公司老闆，公司成立僅兩年便氣勢如虹，不久前豪氣帶領24位員工飛往越南芽莊員旅，女企業家氣場全開。事業得意的她，感情生活更是甜到發光。二婚後備受寵愛，老公直接拿出新竹11間房產讓她任選居住，並斥資數百萬依她喜好裝潢。更暖心的是，老公對她與前夫的孩子視如己出，一家人感情緊密。

