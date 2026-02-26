「人啊一肚子壞水，鬼倒是挺誠實」！《凶宅專賣店》10殘酷台詞爆共鳴

文／潘慧中

《凶宅專賣店》對我來說最與眾不同的，是它並非群魔亂舞的驚悚片，而是裹著驚悚外衣的大型療癒現場。「當靈體對某個物件產生強烈執念，便會依附其上，並吸引擁有相同心理罣礙的人。」這樣的設定，讓房仲不再只是買賣空間，而是深入那些被封印的遺願與身世，尋找恨與不甘的根源。然後最終發現，無論是人還是鬼，唯有面對傷口，才能真正完成超渡。 更多評論請點：台劇《凶宅專賣店》不只是賣房！「看完不好意思跳過片尾」真實心得雷

1. 鬼跟人是一樣的，你害怕就會逃避，有擔憂牽掛就會無法放手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 在凶宅裡面的人發生什麼樣的事情，有的時候也覺得蠻難過的，但重新住進去那些房子裡面的人，不是也是一段新的開始嗎？

3. 兩個人相遇、選擇彼此一起生活，這有多麽不容易啊，所以不要隨意放棄。

4. 我們為家人做的事，從來都不愚蠢。

5. 如果可以對別人說出口，就代表事情已經過去了吧？事情會過去，但死掉的人永遠會留在心裡。

6. 我們都是人，人都是貪、嗔、癡、慢、疑，不要對自己這麼苛刻。

7. 其實帶頭欺負人的人，都不是多可怕的人；隔岸觀火，卻在心裡面覺得好玩的人，才是真正邪惡的人。

8. 人其實很脆弱，為了自己的私慾和生存，什麼破事做不出來，說謊不過是基本的吧。

9. 鬼魂外靈倒是挺誠實的，它們的執念那麼強，想要的總是很直接。人類啊，一肚子壞水，還想要說服別人自己是好人，想要得到那些不屬於他們的東西，想要別人喜歡自己，想要隱藏自己行為背後真正的用意，想要逃避一些事情。

10. 珍惜身邊的人，把握現在能做的事情。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net