《穿著Prada的惡魔》8金句
元宵節吃湯圓別踩雷！
韓星瘋「台灣感性」踩點行程
柾國拋「My Way」宣言！酒後吐真言槓公司　韓網正反意見炸鍋

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員柾國26日凌晨開啟近2小時直播，酒後吐露心聲，直言「公司怎樣我也不管了，我要照自己想要的方式生活」，一番「My Way」宣言引發韓網熱議，相關話題更登上論壇theqoo熱門討論。

▲▼柾國。（圖／翻攝自X／Haribo1171895）

▲柾國直播惹議。（圖／翻攝自X／Haribo1171895）

酒後直播吐心聲　坦言曾抽菸已戒

據韓媒《SPOTVNEWS》報導，柾國直播當下和同住友人及親哥哥一起聊天，談及將於3月20日發行的正規五輯時表示，2月行程繁忙，「連去皮膚科的時間都沒有」，回歸在即仍需投入大量準備。

過程中柾國多次提到「想更誠實」，並坦承過去曾抽菸，「以前真的抽很多，但我努力戒掉了，這些也都想說出來」，同時脫口而出「公司應該會鬧翻天吧」。他表示：「我也是人，只是想開心，這世界上有幾個人能對世界真正誠實？我至少想對ARMY誠實。」並稱若不是顧及公司立場，很多話都會直接說出口。

直播期間，柾國也出現爆粗口、比出不雅手勢等舉動。當粉絲留言建議關掉直播時，他回應：「我為什麼要關？不要對我指手畫腳。」直播結束後，他再留言表示：「我要用自己的方式過生活，請為我加油。」

theqoo掀兩極討論　網友質疑「粉絲需要知道嗎？」

直播內容隨即被轉載至韓國論壇theqoo，標題寫道：「不理解為何公司不讓說自己抽過菸、也戒了的柾國。」內文則質疑：「這是粉絲一定要知道的事嗎？」

▼網友討論片段。（影片／取自X／tekookmoments，如遭刪除請見諒）

留言區出現大量討論，有網友認為只是個人私事，「又不是犯罪，沒什麼問題」；也有人表示「戒菸是好事」。但也有不少人批評其態度與說話方式過於衝動，形容像「遲來的青春期」、「說話太直接」、「為何在回歸前夕講這些」。

部分留言質疑「粉絲真的需要知道他抽過多少菸嗎？」、「藝人本來就會做形象管理」，也有人認為「30歲了，這樣發言有點不成熟」。不過亦有聲音指出，成年人談及自身戒菸經歷並非違法，外界反應過度。

此外，也有網友提到偶像身分與一般歌手不同，認為偶像文化對形象要求較高；但另一派則直言「30歲說這些也無可厚非，偶像文化太壓抑」。

柾國此次直播言論在韓網引發正反意見交鋒，外界也關注其後續是否會對相關發言做進一步說明，而目前該直播的存檔已經遭到刪除。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

BTS防彈少年團田柾國

