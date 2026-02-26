向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

記者田暐瑋／綜合報導

女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，豪門婚姻備受關注，婚後她深得公婆疼愛，公公向華強近日宣布遺產分配，直言與妻子向太達成共識，決定將所有遺產交由大兒媳郭碧婷管理，並明言「一分錢不留給兒子」。

向華強在社交媒體上發布影片透露遺產分配，明確表示與妻子達成共識，所有遺產將成立家族基金，由大兒媳郭碧婷全權管理，向佐、向佑兩個兒子不直接繼承財產，僅按月領取生活費，他解釋此舉是為防止兒子揮霍或受騙，並強調郭碧婷「守財可靠」。

▲向華強、陳嵐、郭碧婷、向佐。（圖／記者林敬旻攝）



此外，遺產還有個附加條款，珠寶會直接傳給孫女，再者因為向佑幼年在美國遭歧視，未來禁止孫子輩移民美國或在美讀書，最後也警告，若兒子因為獲得遺產當「躺平族」，將停發生活費。這項決定讓小兒子向佑感到不公平，認為父母偏心哥哥向佐一家，向華強表示，向太因此將向佑的微信拉黑，自己也拒絕小兒子的見面請求，僅通過秘書居中溝通，更沒有小兒子的聯繫方式。

事實上，向佑曾因毆打計程車司機入獄，且在多次創業中遭受重大損失，到現在仍依賴父母的經濟支持，向太也透露他留學期間，每月電話費高達2萬港幣（約9萬元台幣），卻從未主動與父母聯絡，只在需要金錢時才會出現，沈迷於不切實際的暴富幻想，讓向太無奈坦言自己的溺愛導致了教育失敗。

▲向佐弟弟向佑。（圖／翻攝自微博）