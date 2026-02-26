ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《穿著Prada的惡魔》8金句
何如芸的好勝心　曾不信經營不了婚姻

何如芸的觀念傳統，也是很喜歡家庭生活的人。當年為什麼決定從婚姻中出走？「我不喜歡不清不白的感覺，我不喜歡拖拖拉拉的關係。」

▲何如芸的觀念傳統，也是很喜歡家庭生活的人。當年為什麼決定從婚姻中出走？「我不喜歡不清不白的感覺，我不喜歡拖拖拉拉的關係。」

圖文／鏡週刊

何如芸在2019年復出後，與她連動的想像，多半是失婚與痛苦。6年多過去了，她說，她知道自己痛苦過，也曾經極為痛苦，但那痛的細節卻已經散佚了。

未能把婚姻裡的風景看到最後，何如芸當然是遺憾的。但也因此，她看到了別的風景。再回到工作的忐忑，與兒子分別的體悟⋯是她沒想過的風景呀。

而且，人本來就不可能把風景都看透。

說話有點嬌嗔，偶爾有點傻氣。何如芸沒有要擺出成熟世故的樣子，她身邊的工作人員拿著小台機器記錄拍照點滴，並說「是如芸姐買的」，何如芸大笑直回：「但我不會用呀，只是現在經營社群，常常需要素材，我就常打給他們問，這個要怎麼操作⋯」

何如芸與柯叔元在舞台劇《婚內失戀》飾演結婚30年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

▲何如芸與柯叔元在舞台劇《婚內失戀》飾演結婚30年的夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

這樣摸索著，小事如機器的使用，大事如婚姻的官司、人生的重整、她的再就業。摸著石子的姿態就算是磕磕絆絆、踉踉蹌蹌，最終都還是安然過河了。

現在是渡河後的風景，多的是如河水晦澀、洞悉了什麼的眼神。何如芸與柯叔元在舞台劇《婚內失戀》演繹結婚30年的夫妻，何如芸對「婚內失戀」的確有感，但仍老實招認，「找我來演，是因為他們認為我一定很有感觸，對，我有經驗，可是我已經忘記了。不開心的感覺，我覺得要忘記它，因為未來其實更值得期待。」說完笑了，是她輕快的腳步踢踏踢踏。 這些年來，何如芸揉著心裡的瘀青，愈推愈散。如何看婚姻最早的質變？她說，得要清淤。

「你要去疏通，如果你不做這個工作，最後一定是氾濫成災。剛開始總會想，算了算了，可是當不同小小的支流匯聚成一條大河的時候，你怎麼攔，都攔不住了。」她若有所感，「婚內失戀，應該每一對都會有吧。只是，有些人可能剛結婚就發生，有些人可能結婚到幾年以後，有些人是小孩長大以後才發生。」

何如芸35歲結婚，婚後才一年，富商老公就被爆出有小三。但對方認錯了，何如芸個性也好強，她當時不從婚姻中撤退，因為不信自己經營不了婚姻。之後，她生了兩個兒子，局面就更複雜了，一個問題的背後，藏著更多的問題。 然而，體內尖銳的念頭一直刺著她。何如芸回憶：「那時，我好像踩在淤泥裡面，想出來卻出不來，就一直在那邊轉。」直到6、7年前，兩個兒子依家族傳統將被送去新加坡讀書，何如芸下決心，不要再拖拉了，就是現在！於是提出離婚申請。

官司打了3年半。何如芸需要演戲工作、照顧父母，另一方面，在疫情間又擔心著在新加坡的兒子，「他們關在家裡，中間遇到生病，要分開隔離，我也只能乾著急。那時候我要拍八點檔，不能睡覺，要背很多台詞。同時，每個月都要跑法院⋯痛楚有多少？我只記得很難過很痛，但痛苦的痛覺到幾分，我不想再去回想了。」

小檔案

1969年1月29日生。因瓊瑤戲劇《梅花三弄之二鬼丈夫》走紅，曾以《錦貴》入圍第38屆金鐘獎連續劇女主角獎。2003年與富商王敏錡結婚，育有2子，2019年訴請離婚、2023年正式離婚。近年復出的她演出《炮仔聲》《婚姻結業式》《阿榮與阿玉》等多部戲劇，所主演的舞台劇《婚內失戀》（星光場）將於2026年4月10日至26日在台北水源劇場演出。

造型：葉又慈　妝髮： 葉珮君　服裝提供：All SAINTS（大地色休閒外套、褲裝、麂皮外套、黑色拉鍊短靴、飾品）、PLEATS  PLEASE  ISSEY MIYAKE（造型袖短外套、圓領長洋裝）


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

伊能靜瘦到43公斤卻臉垮！　轉念：需要保持一點肉感

