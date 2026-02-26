蔡尚樺叫外送「花千元買空運櫻桃」踩雷！開箱驚見慘況：滿頭問號

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺經常會與粉絲分享生活日常，沒想到，她近日竟然遇到了令人傻眼的購物經驗。原來，她透過外送平台訂購了價格不菲的櫻桃，結果收到實品後卻讓她當場錯愕。

▲蔡尚樺透過外送平台買櫻桃。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺在Instagram限時動態上傳一張照片，記錄這次踩雷的消費經驗。她透露，自己花費了一千塊錢，透過外送平台訂購了一份標榜「澳洲空運」的櫻桃。原本期待能品嚐到美味水果，未料看見送達的實品後，她的期待瞬間落空。

▲蔡尚樺買水果踩雷。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



從蔡尚樺曝光的畫面中可以看見，透明的塑膠盒裡裝著一顆顆深紅色的櫻桃。然而，這盒要價千元的澳洲空運櫻桃，品質卻明顯不如預期。她拍下水果實體並無奈地說「來了長這樣」，並進一步描述慘況，「有些還軟軟流湯。」

▲蔡尚樺看到櫻桃後傻眼了。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



面對花費一千塊錢卻換來這樣品質的水果，讓蔡尚樺相當錯愕。看著眼前這些櫻桃，她最後附上了一個皺眉的表情符號，直言「看得我滿頭問號」，顯見她的無奈心境。