潘慧如千萬心血畫句點！因病停業不捨毛孩　盼有心人承接

藝人潘慧如砸下上千萬元投資的「3天2夜寵物旅館」驚傳將於今年4月底歇業。她25日在社群平台發文坦言，因身體出現警訊，不得不做出停業決定，直言「這不是終點，而是守護初衷後的選擇」，消息曝光後引發粉絲關注。

▲潘慧如經營的寵物旅館將於4月底歇業。（圖／翻攝自FACEBOOK／潘慧如）



身體亮紅燈 忍痛按下休止符

潘慧如表示，旅館即將在2026年4月30日正式結束營業。她透露，這三年多來幾乎沒有一天敢鬆懈，從清晨進門聽見狗狗興奮的吠叫聲，到深夜陪伴毛孩入睡，早已成為生活日常，如今要畫下句點，內心十分不捨。

她坦言，因為身體出現警訊，必須誠實面對自己的狀況，才做出停業決定。「這1200多個日子，我沒有一天敢鬆懈。」她強調，旅館始終堅持專業照護，包括24小時褓母陪伴、全館不關籠照顧，並嚴格要求晶片、疫苗與寄生蟲防治等規範，盼讓毛孩在安全環境中生活。

▲潘慧如很愛狗。（圖／翻攝自FACEBOOK／潘慧如）



投資逾千萬 長期燒積蓄經營

事實上，潘慧如2022年底開設「3天2夜寵物旅館」，當時正逢疫情期間，營運起步艱難。她曾透露，為了圓夢投入大量積蓄，外界盛傳賠上超過千萬元，她也坦承確實「一直在燒積蓄」，至今尚未真正獲利。

旅館每月開銷超過30萬元，包含美容師、安親住宿人員及24小時三班制保母等人事成本。她強調，照顧毛孩需要有經驗的夥伴，無法隨意縮減人力，這也是經營成本居高不下的原因之一。

她曾表示，開設旅館的初衷源自於愛犬離世的痛，盼延續對毛孩的愛與陪伴，「牠們生病時需要人照顧，希望有一個地方能幫助牠們。」

▲潘慧如付出很多心力和金錢在寵物旅館。（圖／翻攝自FACEBOOK／潘慧如）



盼尋有緣人接手 延續專業空間

雖然決定歇業，潘慧如仍希望為這個投入心血打造的空間找到新主人。她指出，館內設備高規格且維持良好，包括全方位監視系統、冷暖空調與空氣循環設備、淨水設施及完善照護動線，接手後幾乎無須重新裝潢。

她強調，空間位於商業區，不易受鄰居檢舉，適合規劃寵物旅館、美容工作室或擴點經營，希望有意承接者與她聯繫，讓這個為專業照護而生的基地得以延續。

潘慧如也表示，雖然旅館歇業，但她不會離開寵物照護這條路，未來將以不同方式持續推廣正確飼養觀念與投入寵物公益：「3天2夜寵物旅館，下台一鞠躬。」