《我們這一家》花媽本尊首曝光！神還原Q毛捲髮　網驚呆：超像

▲漫畫家螻榮子以母親為原型創作花媽。（翻攝YouToube）

圖文／鏡週刊

深受觀眾喜愛的經典動畫《我們這一家》（あたしンち）原作漫畫家螻榮子其實是把自家日常搬上了大螢幕。最近她在社群媒體曬出多張家族舊照，其中花媽的真人版真面目首度曝光，那超高還原度立刻在網上引發熱烈討論，網友們全被這驚人的相似度給震撼到了。

家族旅遊照存遺憾

趁著近期冬奧熱潮，螻榮子在IG大方分享家族旅遊照，回想起30年前的熱血旅程，螻榮子帶著全家人勇闖義大利，足跡遍布波爾多伊山口等知名勝地，甚至搭纜車登上2239公尺的高山賞雪，她感嘆當時心裡想著一定要再帶家人重遊舊地，沒想到30年時光飛逝，這個願望至今尚未達成。

▲螻榮子近日公開家族旅行舊照，不少粉絲認為螻榮子母親與花媽相似度超高。（翻攝X@kanikanitakocha、IG@keraeiko）

有趣的是，這趟旅行原本計畫出書《媽媽與義大利》，卻因為當時連載太忙而擱置，目前手稿還躺在官網供大家免費閱讀。螻榮子最近把照片拿給87歲的媽媽看，老人家依然對那段難忘的旅行念念不忘。

花媽原型曝光網驚艷

最近螻榮子公開一系列全家福中，讓粉絲終於一睹花媽原型的真面目，那熟悉的神韻和招牌捲髮造型讓網友驚呼相似程度簡直百分之百，照片一出立刻被瘋狂轉載。社群留言區瞬間變成大型認親現場，網友直言「外貌長得跟劇中人物一模一樣，太厲害！」「真的是本人耶，可愛到笑出來」、「我做夢也沒想到，有朝一日會看到《我們一家人》花媽的真人版」、「媽媽的分身」；還有人則調侃「原來花媽的原型不是陳菊嗎？」



