願棄領256億！閔熙珍盼NewJeans「5成員」重回舞台　要求HYBE撤訴

前ADOR代表、現任OK Records代表閔熙珍25日召開記者會，拋出震撼提議，表示願意放棄一審勝訴可拿到的約韓幣255億元（約新台幣5.6億元）賣回選擇權價款，換取與HYBE之間所有民事、刑事訴訟全面落幕。

▲閔熙珍希望NewJeans可以以完全體回歸舞台。（圖／翻攝自閔熙珍IG）



閔熙珍在最新一次記者會中直言：「我願意放下256億韓元，但希望HYBE也停止目前所有進行中的訴訟與紛爭。」她強調，這項提議不只關乎她個人，也包括NewJeans成員、外部合作夥伴公司與ADOR員工所涉及的所有告訴與告發。

一審判閔熙珍勝訴 HYBE已提上訴

本月12日，首爾中央地方法院一審判決支持閔熙珍，認定HYBE必須支付約韓幣255億元（約新台幣5.6億元），另須分別支付前副代表韓幣17億元（約台幣3740萬元）、前理事韓幣14億元（約台幣3080萬元）。不過，HYBE已在19日提出上訴，並申請停止強制執行。法院於23日裁准，在二審結果出爐前，暫停支付這筆賣回選擇權款項。

此外，為了避免一審判決被立即強制執行，HYBE已向法院繳交韓幣292億5000萬元（約新台幣6.44億元）的保證金。依照一般民事程序，敗訴方若提出停止執行申請，法院多半會要求繳交一定金額作為擔保。

爭議源於股東合約與NewJeans

雙方爭議起於ADOR成立初期簽署的股東間合約。依約，若閔熙珍行使選擇權，可依公司近兩年平均營業利益乘以13倍計算，向HYBE收回她所持股份75%的金額。

HYBE主張，閔熙珍曾策劃「挖走NewJeans」，已構成重大違約，因此合約早已解除，無須支付款項。但閔熙珍反駁，相關指控並不成立，合約仍然有效，因此她有權請求這筆錢。

一審法院認為，HYBE提出的理由不足以證明閔熙珍有重大違約，像是討論ADOR獨立發展、或質疑其他團體抄襲問題，都屬於經營判斷範圍，不能據此解除合約。

為NewJeans喊話 願以放棄金額換和平

閔熙珍在記者會上多次提到NewJeans，表示提出和解建議的最大原因就是成員們。「有人在舞台上，有人卻在法庭上，這樣的狀況讓人很難受。」她希望雙方停止爭鬥，讓藝人能回到創作與舞台，希望「五人」能在自由的環境下繼續追夢，被外界解讀為盼NewJeans完整體活動。

閔熙珍強調：「256億韓元，對我來說，沒有比K-POP健康發展與藝人平穩生活更重要。」另一方面，她已成立新公司OK Records，並宣布將培養新人男團，未來希望把重心放在創作與培育新藝人，「希望不再有消耗性的記者會，我想在創作舞台上和大家見面。」