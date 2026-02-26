黃曉明新加坡同遊被拍！親密撐傘幫拿飲料　新歡身分疑為歌手

記者張筱涵／綜合報導

中國男星黃曉明近日被目擊與一名女子同遊新加坡，引發外界對其感情狀態的揣測，相關話題一度登上微博熱搜，引起網友關注。

▲黃曉明再傳緋聞。



新加坡同遊被直擊 互動自然掀熱議

有網友於2月25日在新加坡環球影城偶遇黃曉明與一名年輕女子同行。曝光畫面顯示，兩人共撐一把傘、手拿冰淇淋邊走邊聊，互動自然，身旁還有助理陪同。黃曉明全程主動撐傘、幫忙拿飲料，舉止體貼。

女方身分引發討論，部分網友指出疑似為新人歌手胡冉兒，身高約170公分，外型亮眼。對此，黃曉明與胡冉兒皆未公開回應。

▲▼網友指出在新加坡環球影城巧遇黃曉明和一名高挑女子。



感情狀態再掀揣測

由於該女子並非黃曉明2024年9月公開認愛的女友葉珂，外界也開始關注其感情動向。葉珂曾於2025年7月直播中透露已分手，並表示育有一女，女兒目前由黃曉明母親照顧。相關說法讓不少網友推測兩人關係已畫下句點。不過，也有聲音認為，新加坡同遊對象未必代表新戀情，仍有待當事人進一步說明。

此外，網路上也出現對黃曉明「擇偶審美一致」的討論，從過往伴侶楊穎（Angelababy）、葉珂到此次被拍到的女子，皆屬高挑、長髮、大眼的明艷型風格，引來部分網友留言調侃。

「黃曉明與女子同遊新加坡」話題一度登上微博話題討論，不過目前點擊顯示為「抱歉，該話題內容未予顯示」。截至目前，當事雙方尚未對外說明相關傳聞。