陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！　兩腳羊、牽羊禮3非人行徑

記者田暐瑋／綜合報導

大陸歷史劇《太平年》以五代十國時期的歷史為背景，然而劇集一開始便以「人吃人」的黑暗歷史場景引發激烈討論，另外還包括牽羊禮、屍體醃肉等史實中出現過的殘酷野蠻場景，讓觀眾看了直呼恐怖。

《太平年》聚焦於五代十國時期，講述了吳越國最後君主的故事，在政權動亂的背景下，劇中僅將歷史書上輕描淡寫的事件具象化，以驚人的尺度展示了時代的殘酷現實，第一集描繪了士兵為了生存而進行的「吃人」行為，在當年稱之為「兩腳羊」，百姓成為士兵們的「大餐」，真實地呈現了民不聊生的悲慘景象。

【兩腳羊】

隨著後唐的迅速崩潰，百姓生活在水深火熱之中，士兵們為了生存開始了「吃人」的慘烈行為，彰義軍節度使張彥澤部下因軍糧斷絕，將百姓視為「食物」，士兵們把活人塞進石臼，碾成肉泥，煮成湯，又稱「舂磨寨」，搭配冰冷的台詞「糧不夠，肉來湊」。

片中把百姓稱之為「兩腳羊」，意即把人當成和牛羊一樣的食物，但此名稱起源自五胡亂華時代，只要遭逢亂世，吃人行為就層出不窮，宋莊綽《雞肋編》卷中更寫道：「老瘦男子廋詞謂之『饒把火』，婦人少艾者，名為『不羨羊』，小兒呼為『和骨爛』，又通目為『兩腳羊』。」意思是老而瘦的男子不易煮，需要再加些木材；年輕的婦人味道佳，勝過羊肉；小童細皮嫩肉，煮來連骨頭都可以煮爛。

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

【牽羊禮】

劇中重現了歷史上屈辱的『牽羊禮』，後晉末代皇帝石重貴在北伐失敗後，赤裸上身、披著羊皮，匍匐跪迎契丹王，之後更頸部綁繩子牽著一隻羊跪爬，連皇后下跪都對契丹王自貶投降：「罪婦李氏，恭迎父皇。」屈辱感讓人看得揪心。

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

不只男性，歷史上也有后妃遭挾持或是公主被送到敵國當人質，遭到「牽羊禮」的屈辱對待，北宋皇后及后妃屢次遭到金兵的調戲，被迫脫去上衣，披上羊皮，並被牽著在金人的祖廟周圍繞行，甚至「賜浴」后妃等女性人質，以便於其他士兵的臨幸，紅極一時的陸劇《墨雨雲間》中瘋癲的婉寧長公主就是曾被送往敵國，遭到牽羊禮羞辱，不斷懷孕又不停墮胎，導致終生不孕的殘酷結局。

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

【屍體醃肉】

契丹王耶律德光建立大遼後，在皇宮中接受百官朝拜，成為中原的新皇帝，雖然曾一度意氣風發，但最終卻因手段殘暴失去民心，病死在途中， 遼軍要將他的屍體運回草原，但天氣燥熱，最後不得不將他的內臟掏空，用鹽腌製，製成「帝羓」，也就是草原上的臘肉，下場相當悽慘，而這些殘忍片段全被《太平年》一一拍出。

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

▲《太平年》拍出亂世殘酷。（圖／翻攝自微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

