Andy收開工紅包嘆「之前只拿600」
冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心
米可白動手術…孫綻24hrs貼身照顧
江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

▲▼ 江淑娜擔任江蕙嘉賓 。（圖／寬宏藝術提供）

▲ 江淑娜擔任江蕙嘉賓 。（圖／寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

江蕙演唱會「無，有」安可場今（25日）迎來最終收官，也是她生涯第80場大型巡演，壓軸之夜再度邀來妹妹江淑娜擔任嘉賓，姊妹同台合唱《請你記得我的好》，江淑娜今晚更罕見首度親揭自己消失演藝圈10年的真正原因，正是跟二姐生病有關，激動吐露心聲：「我是有苦衷的。」

▲▼ 江淑娜親揭消失10年原因 。（圖／寬宏藝術提供）

▲ 江淑娜親揭消失10年原因 。（圖／寬宏藝術提供）

對於外界好奇她這10年為何消失？江淑娜首度吐露這些年鮮少公開露面的原因，她感性表示：「我想講這十幾年來的心裡話，二姐生病那段時間，很多人都找不到我、說我消失，我是有苦衷的。」她透露當年江蕙剛生病時外界並不知情，「她就是報喜不報憂，但麻煩的是我，每個人都問我為何她封麥，我真的是有苦說不出。」

江淑娜回憶當時聽主治醫師說明江蕙的病情與癌指數，「聽到時真的是晴天霹靂，很危急、很危險。」她崩潰之餘，也只能默默祈求上天再為姊姊開一扇窗，「我這十幾年來都藏在心裡，多痛苦。」如今看著姊姊健康站上舞台，她也感謝江蕙的堅強與勇敢，「謝謝二姐非常勇敢，從黑暗深淵爬出來，她真的很讓人佩服，好在她現在健健康康，大家都不用替她煩惱了。」最後更雙手合十激動喊：「感謝菩薩佛祖師父上帝阿門。」

江淑娜也熱情向觀眾問好：「大家好，好久不見，唱了五天當了這五天的嘉賓，非常榮幸，唱得很過癮，大家都很熱情善良，也很愛二姐，每一場都看得好感動。」她還笑說想討姊姊一個抱抱，「從小到大跟二姐抱不到兩次。」卻被江蕙笑擋：「你不要來喔。」逗得全場大笑。

江蕙當場鼓勵妹妹復出辦個唱，「江淑娜紅的歌很多，不出來唱是不是有點可惜？」江淑娜坦言：「說真的，我沒膽。」江蕙立刻打氣：「你把大家當自己人就好了，我的觀眾一定會捧場。」甚至笑虧她小名叫「俗辣」，還拱全場齊喊，讓江淑娜笑說：「十幾年沒有人叫我俗辣，覺得好親切喔。」
 

