江蕙攻蛋最終場「突當眾吞藥」！　「不唱大巨蛋」真實原因曝光　

▲▼ 江蕙今迎來最終收官場。（圖／寬宏藝術提供）

▲ 江蕙今迎來最終收官場。（圖／寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

江蕙演唱會「無，有」安可場今 (25日) 正式迎來最終收官場，也是她生涯第80場大型巡演，這套巡演自去年7、8月盛夏啟動，橫跨南北，此次安可場再度回到台北小巨蛋，短短兩個月完成北高28場演出，二姐江蕙以驚人的號召力與堅強的歌唱實力，一舉刷新台北小巨蛋啟用以來，華語歌手演唱會場次新紀錄，更再次印證歌迷口中的「只有二姐能超越二姐」。

唱到《幸福的小站》前，她突然在台上吃藥，江蕙解釋：「是吃過敏藥，因為一直打噴嚏，我每次上台前都要吃，剛剛忘記了，結果真的打了7、8個噴嚏、流鼻水，還好老天有保佑，一上台看到大家就好了。」

見到滿場歌迷歡呼，江蕙開心說：「看到你們大叫我很開心，所以再叫一次吧！」台下也回以熱烈尖叫，她感性地說：「真的很不捨，今天是演唱會第28場，也是最後一場，也是我人生中第80場演唱會，人家說人生80才開始，所以還會有嗎？」

對於外界敲碗到大巨蛋演出，江蕙則表示：「我的音樂不適合在大巨蛋，觀眾比較年長一點，他們去上個廁所回來我都已經唱十首了，在這邊（小巨蛋）很溫暖，多唱幾場沒關係，把我的觀眾都顧好。」

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

