苗可麗超狂招財大法曝光！　「黃金財水+門口吸金法」一次看

▲ 黃西田、葉啟田、苗可麗、侯怡君開春化身「福祿壽喜」歡喜拜晚年。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

《 2026真愛秀．藍寶石大歌廳》將於5月9、10日於高流登場，力邀寶島歌王葉啟田領軍一票秀場老將新秀齊聚，更找來秀場天王黃西田與苗可麗、侯怡君兩大金鐘主持天后搭檔掌舵主持，三位主持群近來特別與葉啟田合體齊力揮毫賀歲向觀眾拜晚年，只見四人拿起毛筆大秀書法實力各自寫下充滿寓意的吉祥字「吉、金、進、滿」，預祝演唱會買氣金光閃閃、票房滿出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 黃西田、葉啟田、苗可麗、侯怡君齊聚揮毫。（圖／高雄流行音樂中心提供）



更不藏私地提供自己過年招財開運「撇步」，其中葉啟田特別傳授大家：「在農曆二月初二「土地公伯」聖誕這天的正午時分，準備一個洗臉盆大小的容器裝水，投入十幾枚十元硬幣，讓午後陽光直射曬足20至30分鐘，這盆匯聚天時地利的『黃金財水』再端回室內安置於牆角財位，保證讓家中氣場大發財！」

而苗可麗則是分享了超強的「門口吸金大法」，她透露春節期間會準備三個紅包袋，各自裝進象徵「一路發」的 168 元硬幣（含兩枚 50 元、六枚 10 元與八枚 1 元），並在袋上寫下「招財進寶」字樣。「最關鍵的動作是將袋口『朝內』壓在門口踏墊下，象徵將過路財氣統統掃進家門！」，為新的一年扎下「穩賺不賠」的財根！

「寶島歌王」葉啟田透露為了呈現最完美的演出，年假期間完全沒有出國旅遊的計畫，而是選擇走入郊外爬山、呼吸新鮮空氣以放鬆身心。葉啟田強調，維持身材與歌喉並非「賽前抱佛腳」，而是不分時節的自我管理，目前他仍維持勤加練唱的習慣。最令人佩服的是，葉啟田為了找回秀場演出的「手感」，竟將家裡的客廳直接化身為虛擬舞台。

他特別分享自我提升練唱功力秘方，「每天都會在客廳對著鏡子反覆練習唱歌時的表情與台風，力求每個眼神都能勾起觀眾對藍寶石黃金年代的回憶！」