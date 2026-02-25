ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy收開工紅包嘆「之前只拿600」
冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心
米可白動手術…孫綻24hrs貼身照顧
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

彭佳慧 劉雨柔 林瑞陽 張庭 嚴立婷 饅頭媽 七瀨温 琟娜VERNA

苗可麗超狂招財大法曝光！　「黃金財水+門口吸金法」一次看

▲▼ 黃西田、葉啟田、苗可麗、侯怡君開春化身「福祿壽喜」歡喜拜晚年。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲ 黃西田、葉啟田、苗可麗、侯怡君開春化身「福祿壽喜」歡喜拜晚年。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者翁子涵／台北報導

《 2026真愛秀．藍寶石大歌廳》將於5月9、10日於高流登場，力邀寶島歌王葉啟田領軍一票秀場老將新秀齊聚，更找來秀場天王黃西田與苗可麗、侯怡君兩大金鐘主持天后搭檔掌舵主持，三位主持群近來特別與葉啟田合體齊力揮毫賀歲向觀眾拜晚年，只見四人拿起毛筆大秀書法實力各自寫下充滿寓意的吉祥字「吉、金、進、滿」，預祝演唱會買氣金光閃閃、票房滿出來。

▲▼ 黃西田、葉啟田、苗可麗、侯怡君齊聚揮毫。（圖／高雄流行音樂中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼ 黃西田、葉啟田、苗可麗、侯怡君齊聚揮毫。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲▼ 黃西田、葉啟田、苗可麗、侯怡君開春化身「福祿壽喜」歡喜拜晚年。（圖／高雄流行音樂中心提供）

更不藏私地提供自己過年招財開運「撇步」，其中葉啟田特別傳授大家：「在農曆二月初二「土地公伯」聖誕這天的正午時分，準備一個洗臉盆大小的容器裝水，投入十幾枚十元硬幣，讓午後陽光直射曬足20至30分鐘，這盆匯聚天時地利的『黃金財水』再端回室內安置於牆角財位，保證讓家中氣場大發財！」

而苗可麗則是分享了超強的「門口吸金大法」，她透露春節期間會準備三個紅包袋，各自裝進象徵「一路發」的 168 元硬幣（含兩枚 50 元、六枚 10 元與八枚 1 元），並在袋上寫下「招財進寶」字樣。「最關鍵的動作是將袋口『朝內』壓在門口踏墊下，象徵將過路財氣統統掃進家門！」，為新的一年扎下「穩賺不賠」的財根！

「寶島歌王」葉啟田透露為了呈現最完美的演出，年假期間完全沒有出國旅遊的計畫，而是選擇走入郊外爬山、呼吸新鮮空氣以放鬆身心。葉啟田強調，維持身材與歌喉並非「賽前抱佛腳」，而是不分時節的自我管理，目前他仍維持勤加練唱的習慣。最令人佩服的是，葉啟田為了找回秀場演出的「手感」，竟將家裡的客廳直接化身為虛擬舞台。

他特別分享自我提升練唱功力秘方，「每天都會在客廳對著鏡子反覆練習唱歌時的表情與台風，力求每個眼神都能勾起觀眾對藍寶石黃金年代的回憶！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

葉啟田黃西田苗可麗侯怡君

推薦閱讀

獨家／前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

獨家／前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

4小時前

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

13小時前

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

13小時前

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

14小時前

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

11小時前

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

14小時前

吳中純女兒悲痛發聲　「謝謝妳這一生對我永遠的愛」　「想跟妳離開」

吳中純女兒悲痛發聲　「謝謝妳這一生對我永遠的愛」　「想跟妳離開」

4小時前

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

21小時前

挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

13小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

2/24 14:50

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

13小時前

謝京穎產檢出狀況！「當眾噴射嘔吐2次」身體突發軟耳鳴：真的超挫折

謝京穎產檢出狀況！「當眾噴射嘔吐2次」身體突發軟耳鳴：真的超挫折

8小時前

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

看更多

【千億遺產難分割】張國煒為加速分配　現身台北地院出庭

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

克里斯汀貝爾「頂驚悚長疤」變科學怪人　對戲女星是奧斯卡準影后

29分鐘前10

前主播吳中純病逝「尪心碎發聲」　13字悼愛妻：摯愛已遠

34分鐘前20

江蕙攻蛋最終場「突當眾吞藥」！　「不唱大巨蛋」真實原因曝光　

1小時前33

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

1小時前10

《世外》橫掃動畫界奧斯卡…上映日公開　「金馬影后配音」卡司超狂

1小時前11

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

2小時前0

苗可麗超狂招財大法曝光！　「黃金財水+門口吸金法」一次看

2小時前11

53歲女星離婚「消失20年」罕露面！　東京擁3間房…超狂近況曝光

2小時前30

愷樂抱兒開工「甜曬同框照」　近況曝光狂吸網讚：漂亮媽媽

3小時前20

「樂天五本柱」誕生！　高佳彬笑眼電翻全場　金佳垠喊話拚奪冠

讀者迴響

熱門新聞

  1. 前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔
    4小時前3417
  2. 彭佳慧回應了！
    13小時前128
  3. 彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！
    13小時前4427
  4. 劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了
    14小時前1813
  5. 陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」
    11小時前2810
  6. 「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪
    14小時前2030
  7. 吳中純女兒悲痛發聲「想跟妳離開」
    4小時前168
  8. 林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲
    21小時前4647
  9. ØZI被拍東區約會辣模女友
    13小時前2
  10. 創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白
    2/24 14:50307
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合