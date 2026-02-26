成語蕎深V狂秀北半球！　單身拜月老「存300萬買精子」拼45歲當媽

記者黃庠棻／台北報導

41歲女星成語蕎近期客串《整形過後》、《人浮於愛》等多部台劇，新年朝戲劇和綜藝全方位發展，25日出席伊林開工團拜也分享了自己的近況，透露過年有到南部送物資給獨居老人，更挑戰刮刮樂，成功中了幾千塊，後來有把中獎的錢拿去捐給小孩相關的公益機構，相當有愛心。

▲成語蕎（左）出席伊林娛樂馬年開工新春團拜。（圖／記者湯興漢攝）

成語蕎坦言自己已經單身好多年，爸媽擔心她的戀情沒有著落，過年還因此去拜月老，她說「現在沒有曖昧對象」，與同門的安妮時常一起出遊，笑說「我們常常兩個人一起，情人節也跟女生過，好難談戀愛喔，男生不大敢接近我，是我氣場太強嗎？」

雖然目前沒有對象，但成語蕎坦言自己相當想要當媽媽，目前已經凍卵20幾顆的她，打算今年再凍卵第2次，因為她的夢想是45歲當媽媽，如果到時真命天子還沒出現，那就求助醫學「假如一、兩年後還沒有對象，我就去國外取精生小孩。」

對此，成語蕎認為自己有經濟能力養小孩，當單親媽媽也無妨，她笑說「未來沒有遇到喜歡的人，也可以自己生，不要為了結婚而結婚。」而她已經存好200、300萬的預算買精子「日本比較近，美國也不錯，沒有要自己生的話，澳洲有代理孕母。」

