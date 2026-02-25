票房冠軍《陽光女子合唱團》　用歌聲唱出幸福的催淚神片

文／人物誌

2025年底上映的臺灣電影《陽光女子合唱團》，由《比悲傷更悲傷的故事》林孝謙執導，陳意涵、翁倩玉、何曼希、安心亞、孫淑媚、鍾欣凌等人演出女子監獄合唱團的主要成員。劇情改編自2010年的韓國電影《美麗的聲音》，講述在北區女子監獄中，受刑人李惠貞（陳意涵飾）在獄中產女，並為了讓女兒留下美好回憶，決定組成「陽光女子合唱團」，用她們的方式找到生活希望，並向曾經因她們而受傷的人們，表達歉意及來不及道出的愛。

▲《陽光女子合唱團》劇情改編自2010年的韓國電影《美麗的聲音》。（圖／《陽光女子合唱團》劇照，下同）



票房突破三億大關，倒吃甘蔗般的黑馬票房表現



電影講述在充滿暴力、霸凌的女子監獄中，受刑人的日常只能用絕望數著剩下日子，直到有天惠貞提議組成合唱團，既能讓彼此留下美好回憶，也能找到發光發熱的機會。徵選過程風波不斷，惠貞不僅要說服曾是歌手的楊玉英（翁倩玉飾）參加，還要打開新進獄友劉宥芯（何曼希飾）的心理防線。惠貞在與女兒分別之前，能否成功讓合唱團的眾人找到默契，一同在舞臺上唱出屬於她們的希望和聲？

繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，林孝謙導演、呂安弦編劇再次合作，推出令影迷涕淚縱橫的佳作；《陽光女子合唱團》迄今上映已快滿二個月，從起初的少有討論，上映後逐漸累積的好評不斷，電影票房如今已逾四億，周末影廳連連滿場，突破五億票房大關指日可待。此外，本片更是「金馬影后」翁倩玉自2014年《旅途愉快》後，睽違12年再次接演臺灣電影。

經典曲目穿插動聽原創歌曲，發人深省情節更寓教於樂



以合唱團為主題的催淚電影，其中選曲必然是重中之重，片內選用〈奇異恩典〉拼接謝金燕〈練舞功〉，以及蕭亞軒〈表白〉及陶晶瑩〈姊姊妹妹站起來〉，經典華語歌曲用合唱團的方式重新詮釋，充滿新鮮感；另外，洪佩瑜獻唱的電影主題曲〈再見的時候〉，唱出受刑人渴望再見家人的期待，卻因命運而未能實現的遺憾，以及A-Lin的〈幸福在歌唱〉，用歌聲接住每個經歷傷痛，期盼重獲幸福的脆弱靈魂，也讓人聽得潸然淚下。

透過組成合唱團的勵志情節，逐一道出受刑人們坎坷的人生際遇，被丈夫輕視的玉英、遭遇家暴的惠貞、受幫派欺侮的宥芯，為了生存而擠出的一絲勇敢，卻令彼此陷入更深的泥濘。電影團隊與矯正機關合作，除了帶來發人深省的感人故事，也將司法制度的不完美、社會對嘗試更生者的苛刻以待，使電影不僅是還原韓版的煽情催淚，更將社會議題自然融入劇情，不論將自己代入哪位角色，都能得到一些關於努力活著的勇氣。

