ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy收開工紅包嘆「之前只拿600」
冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心
米可白動手術…孫綻24hrs貼身照顧
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

彭佳慧 劉雨柔 林瑞陽 張庭 嚴立婷 饅頭媽 七瀨温 琟娜VERNA

票房冠軍《陽光女子合唱團》　用歌聲唱出幸福的催淚神片

文／人物誌

2025年底上映的臺灣電影《陽光女子合唱團》，由《比悲傷更悲傷的故事》林孝謙執導，陳意涵、翁倩玉、何曼希、安心亞、孫淑媚、鍾欣凌等人演出女子監獄合唱團的主要成員。劇情改編自2010年的韓國電影《美麗的聲音》，講述在北區女子監獄中，受刑人李惠貞（陳意涵飾）在獄中產女，並為了讓女兒留下美好回憶，決定組成「陽光女子合唱團」，用她們的方式找到生活希望，並向曾經因她們而受傷的人們，表達歉意及來不及道出的愛。

▲《陽光女子合唱團》劇情改編自2010年的韓國電影《美麗的聲音》。（圖／《陽光女子合唱團》劇照，下同）

票房突破三億大關，倒吃甘蔗般的黑馬票房表現

電影講述在充滿暴力、霸凌的女子監獄中，受刑人的日常只能用絕望數著剩下日子，直到有天惠貞提議組成合唱團，既能讓彼此留下美好回憶，也能找到發光發熱的機會。徵選過程風波不斷，惠貞不僅要說服曾是歌手的楊玉英（翁倩玉飾）參加，還要打開新進獄友劉宥芯（何曼希飾）的心理防線。惠貞在與女兒分別之前，能否成功讓合唱團的眾人找到默契，一同在舞臺上唱出屬於她們的希望和聲？

[廣告]請繼續往下閱讀...

繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，林孝謙導演、呂安弦編劇再次合作，推出令影迷涕淚縱橫的佳作；《陽光女子合唱團》迄今上映已快滿二個月，從起初的少有討論，上映後逐漸累積的好評不斷，電影票房如今已逾四億，周末影廳連連滿場，突破五億票房大關指日可待。此外，本片更是「金馬影后」翁倩玉自2014年《旅途愉快》後，睽違12年再次接演臺灣電影。

經典曲目穿插動聽原創歌曲，發人深省情節更寓教於樂

以合唱團為主題的催淚電影，其中選曲必然是重中之重，片內選用〈奇異恩典〉拼接謝金燕〈練舞功〉，以及蕭亞軒〈表白〉及陶晶瑩〈姊姊妹妹站起來〉，經典華語歌曲用合唱團的方式重新詮釋，充滿新鮮感；另外，洪佩瑜獻唱的電影主題曲〈再見的時候〉，唱出受刑人渴望再見家人的期待，卻因命運而未能實現的遺憾，以及A-Lin的〈幸福在歌唱〉，用歌聲接住每個經歷傷痛，期盼重獲幸福的脆弱靈魂，也讓人聽得潸然淚下。

透過組成合唱團的勵志情節，逐一道出受刑人們坎坷的人生際遇，被丈夫輕視的玉英、遭遇家暴的惠貞、受幫派欺侮的宥芯，為了生存而擠出的一絲勇敢，卻令彼此陷入更深的泥濘。電影團隊與矯正機關合作，除了帶來發人深省的感人故事，也將司法制度的不完美、社會對嘗試更生者的苛刻以待，使電影不僅是還原韓版的煽情催淚，更將社會議題自然融入劇情，不論將自己代入哪位角色，都能得到一些關於努力活著的勇氣。

延伸閱讀

新春賀歲檔期將至，3 部詮釋家族與情感的溫馨喜劇電影

年度鉅作《阿凡達：火與燼》：華麗視覺風暴席捲全球影廳，潘朵拉的終極戰火全面引爆！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌陽光女子合唱團電影

推薦閱讀

獨家／前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

獨家／前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

4小時前

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

13小時前

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

13小時前

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

14小時前

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

11小時前

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

14小時前

吳中純女兒悲痛發聲　「謝謝妳這一生對我永遠的愛」　「想跟妳離開」

吳中純女兒悲痛發聲　「謝謝妳這一生對我永遠的愛」　「想跟妳離開」

4小時前

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

21小時前

挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

13小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

2/24 14:50

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

13小時前

謝京穎產檢出狀況！「當眾噴射嘔吐2次」身體突發軟耳鳴：真的超挫折

謝京穎產檢出狀況！「當眾噴射嘔吐2次」身體突發軟耳鳴：真的超挫折

8小時前

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

看更多

【剴剴戰士們怒罵】前社工陳尚潔吐心聲！　「惡保母演得很真，騙過所有人」

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

克里斯汀貝爾「頂驚悚長疤」變科學怪人　對戲女星是奧斯卡準影后

29分鐘前10

前主播吳中純病逝「尪心碎發聲」　13字悼愛妻：摯愛已遠

34分鐘前20

江蕙攻蛋最終場「突當眾吞藥」！　「不唱大巨蛋」真實原因曝光　

1小時前33

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

1小時前10

《世外》橫掃動畫界奧斯卡…上映日公開　「金馬影后配音」卡司超狂

1小時前11

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

2小時前0

苗可麗超狂招財大法曝光！　「黃金財水+門口吸金法」一次看

2小時前11

53歲女星離婚「消失20年」罕露面！　東京擁3間房…超狂近況曝光

2小時前30

愷樂抱兒開工「甜曬同框照」　近況曝光狂吸網讚：漂亮媽媽

3小時前20

「樂天五本柱」誕生！　高佳彬笑眼電翻全場　金佳垠喊話拚奪冠

讀者迴響

熱門新聞

  1. 前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔
    4小時前3417
  2. 彭佳慧回應了！
    13小時前128
  3. 彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！
    13小時前4427
  4. 劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了
    14小時前1813
  5. 陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」
    11小時前2810
  6. 「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪
    14小時前2030
  7. 吳中純女兒悲痛發聲「想跟妳離開」
    4小時前168
  8. 林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲
    21小時前4647
  9. ØZI被拍東區約會辣模女友
    13小時前2
  10. 創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白
    2/24 14:50307
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合