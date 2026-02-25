53歲女星離婚「消失20年」罕露面！　東京擁3間房…超狂近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人王百瑜年僅17歲就出道，曾被天王劉德華相中一起拍MV，隨後也接下戲劇演出，1996年和演員黃建群結婚、懷孕，卻在臨產前發現關係疑似遭第三者介入，一氣之下迅速斬斷1年短命婚姻，過沒多久便淡出演藝圈長達20年，今（25）日久違露面公開近況。

▲王百瑜（左二）罕見露面。（圖／記者湯興漢攝）

王百瑜近期加盟經紀公司伊林娛樂，今（25）日罕見露面出席開工團拜儀式，雖然已經53歲但保養得宜，整個人散發著溫柔的氣息，離婚之後目前的她仍是單身，坦言「對感情比較沒有想法」，現在著迷於追星GD，還趁過年期間快閃曼谷36小時看演唱會。

消失演藝圈的20年，王百瑜投資東京房地產有成，坦言以前在演藝圈時覺得收入不穩定，開始研究理財，不僅開店也投資美容、沙龍產業，後來覺得買房比較保值，於是努力鑽研日本的房子，跟家人一起在東京當起房東、包租婆。

被問到手上有幾棟房子，王百瑜回答得相當保守，坦言「隨時都有在看」，現在大概有3間房都在出租中，研究東京房地產10幾年的她，購買地點選在黃金地段「中央區」，觀光客愛去的銀座、築地都在這一區內，至於商業區「港區」則不在她的選擇內。

