王楚然鏡頭前當場落淚…丞磊緊急救場！　「超甜告白」網全嗑瘋

記者黃庠棻／台北報導

古裝穿越喜劇《成何體統》熱度狂飆，於愛奇藝國際版連續霸榜3週，「魚蛋CP」王楚然跟丞磊不管是劇裡甜到不行的吻戲，還是戲外頻頻互損的鬥嘴日常都話題不斷，兩位主演也同樣沉浸在角色餘溫中，王楚然在直播中感性落淚，丞磊見狀連忙暖心安慰，也讓劇迷依依不捨之際，忍不住瘋狂嗑糖。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

《成何體統》改編自作家七英俊同名小說，描述現代職場社畜「王翠花」（王楚然飾）意外穿越進小說《穿書之惡魔寵妃》，成為註定要被賜死的妖妃「庾晚音」。命懸一線之際，她發現看似陰沉殘暴的暴君「夏侯澹」（丞磊飾），竟是現代人「張三」，兩人透過英語暗號「How are you？」及「Fine,thank you,and you？」相認結盟，在歷經波折後成功反擊「端王」（唐曉天飾），平定叛亂，重掌江山。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

《成何體統》以雙穿書設定顛覆古偶套路，從男女主角以英語暗號相認，到相約狂嗑火鍋紓壓、帶妃嬪跳廣播體操的出其不意搞笑，都令網友大讚《成何體統》是穿越劇天花板。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）
第24集中的圓房吻戲也成為劇迷公認的高甜名場面，在拍攝花絮裡，導演要求王楚然拿出男友力爆棚的霸總氣勢推倒丞磊，只見王楚然在鏡頭前主動進攻，丞磊在旁默默配合調整走位，兩人為了呈現最精準的情緒流動，反覆喬鏡位與肢體角度，拍攝過程雖多次笑場，但默契始終在線，甜寵氛圍全開。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

丞磊飾演的夏侯澹詐死的橋段則掀起另一波高潮，庾晚音發現真相後一度感到憤怒與不解。花絮中，丞磊先是露出小嬌妻姿態撒嬌示弱求和，隨後又拋媚眼說出「妳成功引起了朕的注意」，讓王楚然不禁笑說「你好油膩」，兩人不設防的自然互動，也讓CP感延伸到戲外。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

《成何體統》宣傳期的採訪同樣笑點滿滿，丞磊透露他曾送給王楚然一雙會發光的紫色塑膠水晶鞋，就是童年常見的玩具款式，他打趣表示，因為晚上在片場走動時燈光昏暗，穿上這雙鞋就能一眼找到她在哪裡，理由荒謬卻又莫名貼心。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

兩人拍戲期間還常互傳芭比系列表情包，採訪現場更是誰也不讓誰，勝負欲瞬間被點燃，王楚然爆料丞磊會戴她的護甲套把玩，丞磊乾脆現場示範配戴技巧，熟練程度讓全場笑翻。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）
另外，王楚然跟丞磊日前上線直播陪看《成何體統》，當王楚然看到劇中夏侯澹留給庾晚音的與妻書片段時，她想起兩人一路走來的波折，忍不住在鏡頭前落淚，哭著說「《成何體統》把我比較感性的那一面打開了，所以它在我心裡是很重要的，我就像真的穿進去替晚音走了這麼一遭，現在又穿回來，內心就是挺難過的。」

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

其實殺青當天，王楚然也曾落淚表達對角色與劇組的不捨，從拍攝現場到大結局前的直播，都不難看出她對庾晚音一角的投入極深。面對王楚然情緒湧現，丞磊溫柔地說「我們都能感受到妳的善良、有同理心，還有所有美好的、可可愛愛的一面。別哭了，去吃點東西吧！」體貼的語氣，讓不少觀眾直呼「太暖了」、「嗑到了」。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

受訪時，王楚然也透露，與妻書那場戲，丞磊前一天錄獨白錄了2個小時，反覆調整語氣，只為呈現最貼近角色心境的狀態。說到這裡，丞磊立刻跳出來半開玩笑地抱怨，原本以為只是錄給她聽，幫助她入戲，沒想到她竟然在拍攝現場用大喇叭公開播放，聲音大到對面山頭都能聽見，讓他當下突然覺得自己念得有點肉麻。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

