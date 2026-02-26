戲劇男神過年都在傳line「錄音自虐式檢討」　堅持日跑5km練肺活量

記者黃庠棻／台北報導

「戲劇男神」王傳一與「相聲大師」朱德剛兩人破天荒合作的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》將於2月28日（六）下午2:30在台中中山堂正式登台。

▲王傳一、朱德剛合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

平日在螢光幕前以深情形象著稱的王傳一，這次徹底豁出去，與相聲界的泰斗朱德剛搭檔，可說火花四射；兩人趁著年假期間彩排時穿上象徵大吉大利又帶點俏皮感的粉紅長袍，視覺對比強烈。王傳一笑稱「穿上這身粉紅戰袍，感覺自己的幽默細胞都被激發了！」

而朱德剛則是大讚王傳一的相聲天賦，兩人手持寫著「當戲劇男神遇上相聲大師」及「壹加一剛好比三小」的紅色春聯，除了向大家賀新春、拜晚年，更希望透過這場融合傳統相聲與現代戲劇的創新演出，帶給台中觀眾一個最難忘的連假午後時光。

農曆年剛過，大家還在回味年菜、收心準備上班，但王傳一和朱德剛早已切換成「備戰模式」。首演倒數，兩人坦言今年過年其實沒有真正放鬆「大家在吃團圓飯，我們在對節奏；大家在追劇，我們在順笑點。」雖然是過年期間，王傳一說自己幾乎沒有真正休息「陪家人吃飯的空檔，我腦袋還在跑段子。」

王傳一透露，除了依然堅持每天五公里的跑步練肺活量，也會和朱德剛「賴」來「賴」去順笑點、調節奏「也會用手機錄下來聽，哪裡卡、哪裡太快，再調整。」朱德剛則笑說「他是真的有在下功夫。」

王傳一坦言，這次挑戰相聲舞台確實是「跳出舒適圈」，語言節奏、拋接反應、段子密度，全都和拍戲不同。他笑說「過年親戚都問我真的要去講相聲？！」並透露節目有一段是他單人的「萬言脫口秀」，是實打實的大挑戰；朱德剛則補充「相聲靠默契，也靠精準，越接近演出越不能鬆懈。」

這次演出中，王傳一有一段單人「萬言脫口秀」，是他的大挑戰「那段真的很硬。」他坦言，最困難的不是背下來，而是背熟之後還要保留臨場彈性「相聲不像拍戲只求完整，它要有現場感。觀眾一笑，我就要抓空檔；觀眾沒笑，我也要能補。而且，講太快像念稿，講太慢又會冷場。」

距離首演只剩最後幾天，兩人進入密集彩排階段。每天都從中午排到晚上，反覆對段落、順節奏、抓笑點，連走位都一再微調。王傳一笑說「現在不是排好就好，是要排到閉著眼睛都能接得上。」朱德剛則透露，最後這幾天重點不只是熟，而是「穩」，「笑點不能快半拍，也不能慢半拍，節奏差之毫釐，就會失之千里，整段味道就不對。」

談到彩排過程難忘花絮，王傳一爆料，有一段互虧橋段，兩人因為對方即興加料，連續三次都笑場重來。「本來是我要吐槽剛哥，結果剛哥臨時加一句，我直接破功。」朱德剛則笑說，他其實最擔心的不是忘詞，而是「現場太嗨收不回來」。「喜劇最怕的是觀眾笑到停不下來，我們反而接不到下一句。」兩人也坦言，跨界合作最大的壓力在於默契養成。

為了讓2/28在台中中山堂的首演火花更猛烈，「喜劇鬼才」唐從聖力挺加入，與王傳一、朱德剛形成完美的「黃金三角」。這三位不同領域的表演者同台，究竟會產生什麼樣的化學反應？是唇槍舌戰還是即興爆笑不斷？這點就等你來現場「加一」感受。