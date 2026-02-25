吳中純女兒悲痛發聲　「謝謝妳這一生對我永遠的愛」　「想跟妳離開」

記者葉文正／台北報導

美女主播吳中純離開中天主播台後，今天她體育主播先生梅聖旻發文證實她已離世。她因為罹患淋巴癌，已於今天離開愛她的家人朋友，吳中純二月初住進台大醫院治療，但敵不過病魔，女兒梅嬿翎也發文透露，下午讓媽媽拔管不再痛苦，引人無限悲傷。

▲吳中純女兒梅嬿翎(左)悲痛發文。（圖／翻攝IG）

梅嬿翎表達了對媽媽吳中純的不捨：「我跟媽媽一起在世界上倒數的最後１５個小時，剛剛大家都在說服我要同意拔管，我們考慮跟煎熬了一陣子，不想讓媽媽痛苦，所以還是同意媽媽拔管，媽媽我永遠愛你，謝謝妳這一生對我永遠的愛。」

▲吳中純女兒梅嬿翎。（圖／翻攝IG）

梅嬿翎痛苦表示：「無法用言語形容的痛！我真的很想跟媽媽一起離開，但不管怎樣都不可以，因為我要好好陪伴爸爸與外婆與其他親人。」她也謝謝朋友們這陣子對她的加油打氣。

▲梅嬿翎悲痛發文。（圖／翻攝IG）

她也希望大人朋友們，阿姨叔叔們都要來陪伴爸爸梅聖旻，很不捨看到爸爸難過，回到家看到爸爸痛苦好難過，「我們一到家都在大哭，看到媽媽的鞋子衣服照片，太難以承受了。」對於自己是獨生女的現實，也同時希望外婆與爸爸要好好的。