Andy收開工紅包嘆「之前只拿600」
冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心
米可白動手術…孫綻24hrs貼身照顧
《莎拉的真偽人生》最美櫃姐是國民童星　鄭多彬3歲就出道網呼：沒長歪

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐「禹孝恩」是誰？3歲就出道的「國民童星」鄭多彬，網友直呼：完全沒長歪！

▲鄭多彬。（圖／取自jungdabiny IG，下同）

圖文／CTWANT

在Netflix犯罪懸疑韓劇《莎拉的真偽人生》中，除了申惠善與李浚赫的精彩對峙，不少觀眾在看到被金莎拉挖角到高級品牌「蓓朵奧」的櫃姐「禹孝恩」時，都感到一陣強烈的熟悉感。這位擁有精緻五官、看似單純卻被捲入權力鬥爭的櫃姐，正是當年紅遍全亞洲的國民童星——鄭多彬。即便在劇中最後落得被解僱的下場，但她穩健的演技與美貌再次引發全網討論。

《莎拉的真偽人生》「蓓朵奧」最美櫃姐「禹孝恩」

在《莎拉的真偽人生》充滿謊言與慾望的時尚叢林中，禹孝恩是一個不可忽視的角色。她原本是被金莎拉看中其潛力而挖角到高級時尚品牌「蓓朵奧」任職的櫃姐，在充滿壓迫感的上流社交圈中，她試圖站穩腳跟，卻因敏銳的覺察力最終無奈遭到解僱。鄭多彬透過細膩的表情管理，將禹孝恩那種夾在野心與現實間的掙扎演繹得淋漓盡致，讓觀眾在關注主線劇情的同時，也為這位充滿神祕感且命運多舛的櫃姐感到好奇。

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐「禹孝恩」是誰？3歲就出道的「國民童星」鄭多彬，網友直呼：完全沒長歪！

 當年那個擁有圓滾滾大眼的「小馨菲」長大了

許多人對禹孝恩感到面熟並非錯覺。2005年，鄭多彬在經典韓劇《美妙人生》中飾演男女主角世珍與承桓的女兒「韓馨菲」，當年那雙圓滾滾、水靈靈的大眼睛，加上患病時令人心碎的演技，讓她一舉成為家喻戶曉的「國民童星」。快滿26歲的她，雖然年紀輕輕，但3歲就拍攝31冰淇淋廣告出道的她，資歷已將近23年，在演藝圈中是不折不扣的資深前輩。

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐「禹孝恩」是誰？3歲就出道的「國民童星」鄭多彬，網友直呼：完全沒長歪！

高達33部作品的淬煉：從《獄中花》演技大賞到《她很漂亮》一人分飾兩角

鄭多彬的演員之路並未因為長大而停歇，反而交出了漂亮的成績單。她曾在2016年憑藉《獄中花》中飾演「少年李曙媛（獄女）」一角，展現出超越年齡的氣場，奪下MBC演技大賞的童星獎。隨後在熱門劇《她很漂亮》中更是展現驚人演技，一人分飾兩角，同時詮釋女主角金慧珍的童年以及妹妹金慧琳。這段期間，她成功讓大眾看到她從可愛萌娃轉變為實力派演員的可能性，奠定了她在影視圈中「穩定輸出」的專業地位。

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐「禹孝恩」是誰？3歲就出道的「國民童星」鄭多彬，網友直呼：完全沒長歪！

 突破性的黑暗轉型：Netflix《人性課外課》與零崩壞的美貌

真正讓觀眾看見她戲路寬廣的關鍵，莫過於在Netflix《人性課外課》中飾演的「書敏熙」。劇中她挑戰演出基泰的女友，和主角智洙一樣過著驚險的雙重生活，這種帶有黑暗與反叛色彩的角色，讓她徹底擺脫童星標籤。被韓網友一致讚譽為「沒有長歪的童星代表」，即便在《莎拉的真偽人生》的高畫質鏡頭下，依舊可愛又非常有氣質，也被許多網友說是最甜櫃姐，遇到真的很難不買包包吧！

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐「禹孝恩」是誰？3歲就出道的「國民童星」鄭多彬，網友直呼：完全沒長歪！

