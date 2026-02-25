串流收視週榜／春節檔8片單大贏家！《莎拉》觀看破千萬奪冠全球第一

記者陳芊秀／綜合報導

農曆春節9天連假期間，各家串流平台都推出精彩作品上架，《ETtoday星光雲》整理春節期間大受歡迎的劇集與電影。其中包括鄭伊健主演台劇《百萬人推理》、韓劇《莎拉的真偽人生》，以及韓綜《天機試煉場》霸榜，韓片《全知讀者視角》收視橫掃2平台冠軍等，以下這8部是連假熱門作品。

鄭伊健《百萬人推理》

▲《百萬人推理》。（圖／翻攝自臉書）

港星鄭伊健以拍攝港劇成名，電影代表作包括《古惑仔》系列，人氣風靡多個世代，這次接演台劇《百萬人推理》，劇集於春節前夕2月12日上架，並於上線首週勇奪Netflix台灣、香港週冠軍，同時該劇在東南亞反應絕佳，在印尼、馬來西亞、新加坡、越南、泰國等地都闖進收視前10名，其中泰國當地也有不少Netflix獨播和自製節目的競爭下，仍成為泰國排名前段班的熱門劇集。儘管本劇受到部分觀眾批評推理過程太簡單，但香港男神鄭伊健的高人氣以及凍齡魅力，加上網紅捲入是非事件，貼近當今網路世代觀眾，讓劇集吸睛度遠超越其他華語劇。

白鹿X王星越《唐宮奇案之青霧風鳴》

▲《唐宮奇案之青霧風鳴》。（圖／翻攝自臉書）

白鹿繼2023年《長月燼明》、《以愛為營》後，相隔3年又有作品《唐宮奇案之青霧風鳴》上架Netflix，這次搭檔《墨雨雲間》爆紅的王星越，導演是《少年歌行》的尹濤。該劇開播後火速衝上Netflix台灣週榜前10名，上線18天以來，在台灣、香港、新加坡3地都持續進入熱門前10名，顯見陸劇女神的收視號召力。《唐宮奇案》以架空的唐代宗大曆年間為時代背景，慘遭滅門的女主角「李佩儀」被皇帝收養，長大後一心調查滅門真相，而王星越飾演精通風水星象的太史丞「蕭懷瑾」，聯手破解各種懸疑殺人案件，故事屬於強強聯手破推理事件的路線，且案件節奏明快，火速吸引愛看推理劇的觀眾。

王楚然x丞磊雙穿書《成何體統》

▲《成何體統》。（圖／翻攝自臉書）

陸劇再度出現穿書題材《成何體統》，由王楚然、丞磊主演，改編自作者七英俊同名小說，描述現代上班族女主角穿書進到小說世界，成為配角妖妃庾晚音，為了保命接近暴君皇帝，卻發現對方也是穿書者，兩人聯手要寫自己在故事中的命運。該劇開拍前就備受矚目，王楚然的妖妃造型美翻陸網，丞磊從短劇變成長劇男主角，演技受到好評，劇中一場用英語打招呼相認的片段，更意外在海外爆紅成為熱門影片，也是春節期間平台iQIYI排行第一的作品。

春節檔韓劇贏家《莎拉的真偽人生》

▲《莎拉的真偽人生》。（圖／翻攝自韓網）

《莎拉的真偽人生》於2月13日在Netflix上架播出，由申惠善、李浚赫合作演出，描述女主角化身多個人物並活躍時尚界的懸疑過程。該劇在上線第二週勇奪Netflix全球非英語劇的排行冠軍，且根據官網統計，劇集在農曆春節期間（2/16-2/22）觀看數突破1千萬，比上線首週觀看數380萬次，呈現了將近2.6 倍的瘋狂成長，同時是闖進全球65個國家地區熱門前10名。該劇在台灣、香港也是週排行第一名。

新人氣韓綜《天機試煉場》

▲《天機試煉場》。（圖／翻攝自臉書）

南韓實境節目又有新高度！《天機試煉場》集結49位頂尖命理師展開生存競爭大賽，自2月11日開播以來，火速衝上台灣Disney+第一名，且春節連假期間更是天天穩居冠軍寶座。

驚悚台劇《凶宅專賣店》連假趕進度

▲《凶宅專賣店》。（圖／翻攝自臉書）

Disney+原創台劇《凶宅專賣店》於春節期間在台灣Disney+每日收視排行穩定維持在第3名，即使全劇已經大結局，仍吸引許多觀眾觀看趕上進度。該劇以「凶宅買賣」為主題，實則結合台灣習俗與奇幻咒術，加上眾多大尺度驚悚靈異畫面，挑戰串流觀眾的視覺極限，播出後讚評不斷，更有網友敲碗第二季製作。

《全知讀者視角》2平台霸主

▲《全知讀者視角》。（圖／翻攝自韓網）

台灣串流春節都在看《全知讀者視角》！該片改編自同名漫畫，描述上班族讀者穿書進到自己追看的連載小說，不料某天故事內容變成現實，為了活下去與其他夥伴合力闖關求生，由李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、申承浩等人主演。《全知》在春節連假期間表現搶眼，台灣兩大本土平台MyVideo、friDay影音都衝上冠軍。

金城武《風林火山》

▲《風林火山》。（圖／翻攝自臉書）



香港電影《風林火山》被視為電影都市傳說之一，由於斥資4億港元，籌備時間長達8年，頻頻被敲碗何時上映而成為香港影壇傳說，終於在去年（2025）正式上映。該片由金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝及高圓圓領銜主演，故事描述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。電影在Hami Vedio獨家上架，成為平台春節檔收視第一。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／前3名洗牌！《天機試煉場》奪冠

▲Disney+熱播3作品（2/16-2/22，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／電影《全知讀者視角》奪冠！

▲friDay影音收視週榜（2/16-2/22）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／金城武《風林火山》奪冠

▲Hami Video收視週榜（2/16-2/22）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《成何體統》第一

▲春節熱門7大片單。（圖／翻攝自韓網、臉書、微博）

MyVideo／電影《全知讀者視角》第一

▲MyVideo收視週榜（2/16-2/22）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《莎拉的真偽人生》春節週冠軍

▲Netflix收視週榜（2/16-2/22）。（圖／Netflix提供）

公視+／懷念王浩一《浩克慢遊》全新第8季奪冠

▲公視+收視週榜（2/16-2/22）。（圖／公視+提供）