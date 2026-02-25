WBC即將開戰　沐妍神明前許願「這方法」盼奏效

記者葉文正／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日在東京巨蛋點燃戰火，熱身賽也在最近如火如荼展開，由中職六隊精銳組成的應援團「CT AMAZE」已蓄勢待發。啦啦隊女孩RINA、沐妍今日偕同 Travis、勛雞、YORK等人 出席活動，不僅透露東京遠征計畫，沐妍自爆為了替中華隊求勝，跟神明許願 ，吃素一個月還戒掉最愛的全糖飲料。

▲沐妍(中)笑說自己會去拜拜幫助球隊。（圖／記者徐文彬攝）

自認有點迷信的沐妍，透露過往曾有「神蹟」經驗。她回憶在Lamigo時期一度面臨三敗劣勢，她特地前往行天宮向關聖帝君許願，隨後竟真的連贏三場奪冠。這次為了WBC，她再度許下宏願，誓言吃素一個月並戒掉手搖飲。這對一天喝2杯全糖飲料、單曲還叫《Sugar Power》的她來說簡直是酷刑，她苦笑說：「我平常不喝水，喝水對我來說很辛苦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲RINA(左)與沐妍 。（圖／記者徐文彬攝）

除了國際賽事，中職賽季的啦啦隊異動也引爆熱議。樂天桃猿昨日（24日）官宣韓職起亞虎女神高佳彬正式加盟，加上原有的「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬已全數續約，加上高佳彬與金佳垠加入，韓籍成員規模擴大至5人。

▲ YORK(左起) ,RINA,沐妍,Travis,勛雞 。（圖／記者徐文彬攝）

對此，樂天團長RINA態度大方說：「我覺得很棒啊！」認為新成員能帶來新氣象與不同面向；沐妍則自信分析，球團引進韓援是為了提升視覺感受，雖然外界擔心衝擊本土啦啦隊地位，但RINA認為：「我們台灣本土啦啦隊本來就有自我優勢，只要保持信心、與球迷良好互動，發展空間依然很大。」