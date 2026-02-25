廖峻3度中風！　搭擋澎澎悲吐他近況：我們演出成絕響了

▲ 台灣脫口秀始祖澎澎三月起將在劍湖山耐斯歌廳秀開唱。（圖／劍湖山世界提供）



記者翁子涵／台北報導

3月8日起連著三個月，每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場舉辦的《耐斯歌廳秀》，首場演出特別邀請黃西田、王彩樺、澎澎、王中平、劉美玲、許仁杰、賈斯汀、電音三太子以及主持人胡鴻達、梅東生等多位大咖，因為老搭檔廖峻日前傳出三度中風，身體不適休養中，澎澎表示很擔心廖峻的身體狀況，也不捨表示他們的演出將成絕響，「但我相信大家一定都很想念我們的經典橋段，很感謝老天安排。」

▲▼ 澎澎、王彩樺、王中平將接力演出。（圖／劍湖山世界提供）



對於近況，澎澎笑說除了演出，自己都在享受孤獨，在自家花園拈花惹草怡情，每天忙家事很開心，此次受邀兩場演出，與劉福助、方駿與黃西田大家都是老友，「感覺回到過往的歌廳秀時代，像是開同學會，讓我很期待，而心還是記掛著老搭檔廖峻。」澎澎直說目前手上的演出活動都滿檔，一定會再找個時間探訪老友拜年。

而此次肩扛重點演出，王彩樺坦言沒有壓力，但會緊張，而為了擔任三場演出，不惜砸重本，每場的服裝造型都會不同，要讓大家每場都有開箱驚喜包，「我會自掏腰包準備小禮物，每場都有不同的禮物讓大家驚喜！」



而近來22年前的舊作，被新世代網友改編成電音版本，變身網路神曲，王中平開心直說真是不可思議，日前到軍中演出，「在洗手間巧遇軍中兄弟們，大家都對著我哼唱這首歌，在洗手間看著大家對我熱唱，當下真是又尷尬又驚喜，超開心的啦！」

他透露也因為舊作再度爆紅，讓商演的活動都指名一定要演唱電音版本，也因為電音舞曲，「讓我被迫要練舞，跳舞是我的罩門，好害怕會變成體操，但我還是要挑戰一下，近日勤上網看大家舞步，為了回應網友，就鼓足勇氣大膽嘗試吧，而即將登上歌廳秀舞台，我還在考慮中，看看練舞進度再決定，請大家拭目以待。」

