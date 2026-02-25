八點檔男星「日抽一包菸25年」宣布戒了！做完健檢轉念：希望能撐下去

記者潘慧中／綜合報導

八點檔男星潘逸安不時在社群平台分享生活點滴，隨著農曆馬年到來，他24日突然發文證實，最近做了一項人生中的「重大改變」，這項決定不僅要挑戰他維持了超過二十幾年的日常習慣，背後的契機更與近期的一次健康檢查息息相關。

潘逸安決定戒掉長達25年的菸癮。



潘逸安在貼文中揭曉，這項改變就是「我戒菸了」。他坦言自己的菸齡大約長達25年，過去的習慣大概是一天會抽掉一包菸，而他目前已經沒抽菸兩個禮拜了。

談到戒菸過程，潘逸安透露，老婆其實從來沒有逼過他戒菸，因為對方非常體諒演藝圈的高壓環境，理解許多圈內人都會將抽菸當作一種習慣與抒發壓力的管道。

潘逸安以前每天會抽掉一包菸。



直到最近，潘逸安在因緣際會下做了心臟檢查，在受到醫師的專業提醒後，才真正讓他下定決心斬斷這25年的習慣，「最常叫我戒掉的大概是我爸媽⋯我想我爸在天上知道了應該會很開心」。

面對這條漫長的健康之路，潘逸安坦言目前的戒斷期依然讓他感到「些許痛苦」。即便如此，他仍持續堅持著這個新年新目標，「希望我能撐下去」，真實揭露戒菸辛酸與毅力的貼文，不僅記錄了他為了自己與家人所做的努力，也迎來了許多粉絲的鼓勵。

潘逸安希望自己能撐下去。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！