蔡依林布拉格廣場圓夢！　「辣洩水蛇腰」竟遇勁敵：比我還漂亮

▲蔡依林遠赴布拉格廣場拍攝MV。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林遠赴布拉格廣場拍攝MV。（圖／凌時差提供）

記者翁子涵／台北報導

天后JOLIN 蔡依林2003年推出的神曲〈布拉格廣場〉，經過23年仍傳唱至今，近來她受邀擔任國航航空航線大使，以全新風貌重新詮釋〈布拉格廣場〉，並遠赴當地取景拍攝全新MV，也圓了在23年前未能親赴布拉格拍攝MV的夢，曾經去旅遊過、二訪此地的她，一一點名歌詞裡的「歌德式教堂」、「彩繪的玻璃窗」，但真正的舊城廣場上其實並沒有許願池，歌詞中的美麗誤會也成為歌迷們多年熱議的話題。

▲▼蔡依林親自擔任單曲製作人。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林親自擔任單曲製作人。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林遠赴布拉格廣場拍攝MV。（圖／凌時差提供）

這次JOLIN擔任單曲製作人，親自操刀改編，布拉格的城市風景對她來說很像一幅畫，因此這次改編的方向，比較像可以馬上把大家帶進某一個明信片裡頭的感覺，JOLIN表示，從演唱者到製作人的角色轉換中，盡量讓自己不要想太多，希望呈現創作當下的心境，過程像是在「玩」，在十分「鬆」的狀態下完成。

 導演 Birdy Nio邱柏昶將布拉格的傳說與歌曲意境並置呈現，MV中亦藏有多項巧思及彩蛋，像是以騎士象徵歌迷長年的陪伴，有趣的是，導演特別安排一匹駿馬，想打造出JOLIN與騎士、駿馬的唯美畫面，怎料拍不到一會兒，馬就突然在草地上狂奔起來，主人差點都追不上了，JOLIN笑著說：「遇到一匹飆馬，應該是想要下班了。」現場還有以華麗長毛與優雅氣質著稱的阿富汗獵犬，當JOLIN看到獵犬飄逸的頭髮，直嚷：「她比我還漂亮！」更爆料朋友都說自己很像阿富汗獵犬。

 為呼應「時間、記憶、信念、靈感、承諾」五大主題，JOLIN 在 MV 中分別演繹五種形象，夢遊於如仙境般的布拉格，包括首航機長、永恆公主、沙龍女仕、命運旅人、繆思化身。JOLIN 從機艙夢境一路展開，在城市裡沿著指引不斷徜徉，從一座城市的風景與記憶，轉化為一段穿越時間的旅程。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

