劉雨柔IG黑底白字「駁婚姻亮紅燈」　親上火線護尪：又再次被冤枉

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2025年7月嫁給職籃球星胡凱翔，同月平安生下女兒「小花生」，新婚8個月的小倆口今（25）日被週刊爆料關係疑似亮紅燈，友人爆男方酒後吐露「想離婚」念頭，且多次發生爭吵。消息曝光後，引發討論。為此，劉雨柔稍早透過社群限動發出黑底白字文回應了！

▲劉雨柔被傳婚姻亮紅燈。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔坦言，在看到所謂「友人的爆料」時，真的嚇到了。她透露自己前晚為了照顧寶寶，一早根本還沒睡飽，一睜眼看到這種報導，讓她直呼：「心臟真的會漏一拍。」劉雨柔強調「我先生依然躺在我旁邊睡的很香」，並指出老公其實一早才爬起床餵完寶寶，目前正在補眠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對爆料內容指胡凱翔「喝酒向友人大吐苦水」，劉雨柔表示：「以我先生不開心的程度來看，我想他又再一次被冤枉。」她進一步指出，因為男女生是不一樣的生物，所以在面臨育兒方面，不可能沒有衝突，不過她也強調：「一直以來，我們都調適的很好。」

▲劉雨柔發文駁斥爆料內容。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

面對無中生有的爆料，劉雨柔開嗆這位所謂的爆料友人，質疑對方應該沒有家庭，並反問：「哪個有家庭的人，能隨心所欲出門喝酒？」痛批對方大作文章，同時也不滿直呼：「算哪門子朋友？」劉雨柔認為，如果這種「不經查證的爆料，都能掀起波瀾」，那麼自己真的無需做太多的回應，「這才真的是打擾了好好在軌道上的生活。」