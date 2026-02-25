ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy收開工紅包嘆「之前只拿600」
冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心
米可白動手術…孫綻24hrs貼身照顧
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

彭佳慧 劉雨柔 林瑞陽 張庭 嚴立婷 饅頭媽 七瀨温 琟娜VERNA

《世外》橫掃動畫界奧斯卡…上映日公開　「金馬影后配音」卡司超狂

記者黃庠棻／台北報導

誰說陰間使者一定冷酷無情？史上最萌陰間使者「小鬼」駕到！榮獲金馬獎「最佳動畫片」肯定、橫掃「動畫界奧斯卡」法國安錫影展的年度催淚動畫電影《世外》，將於3月13日全台感動上映。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

本片由新銳導演吳啓忠領軍百位動畫師，堅持「零AI全手繪」，歷時7年磨一劍，打造出「史上最萌陰間使者」主角小鬼，並集結金馬影后鍾雪瑩、《大濛》實力派男星柯煒林等華麗聲演陣容，將一段橫跨千年的生死約定，化作今春最催淚的銀幕體驗，是繼《喵的奇幻漂流》、《再見機器人》後又一口碑爆棚、話題延燒的年度必看現象級動畫電影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》，在AI技術氾濫、一鍵就能生成畫面的時代，製作團隊選擇了一條最艱辛的修行之路；導演吳啓忠率領超過百位創作者，堅持每一幀、每一筆觸都由人手繪製。

導演坦言並非排斥科技，而是在創作之初，AI仍無法精準傳遞他想表達的「人情溫度」與「蠟筆寫意感」。而團隊的辛苦付出沒有白費，本片不僅創下「香港影史動畫票房NO.1」與「2025年香港電影票房NO.1」雙冠王，更勇奪金馬獎「最佳動畫片」大獎，入選「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展等世界重量級影展，在市場與口碑雙雙締造亮眼成績。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

片中構築了名為「世外」的死後世界，眾生未解的心結會化作紅色繩結，積怨過深則會萌發「鬼之芽」，最終變異成足以毀滅世界的「人鬼」。其中，最令動畫師崩潰的莫過於「鬼之芽」的鏡頭，因其內部構造複雜，動畫設計類似有規律節奏的機械卻又帶有一定柔軟度，堪稱「動畫師惡夢」。

導演笑稱由於繪製過程痛苦到極致「真的畫到鬼之芽都長出來了！」有趣的是，因為鬼之芽的紋理神似「火龍果」，在製作期間更被團隊戲稱為「火龍果職災」，意外成為片中一大另類萌點。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

除了視覺震撼，《世外》的聲演陣容更是金獎級別。金馬影后鍾雪瑩此次挑戰高難度角色，為戴著歪斜面具、情感木訥的陰間使者「小鬼」配音。導演透露，小鬼雖是孩子外型，卻是引渡亡魂、身負重任的靈守，與拒絕轉世的女孩「小妹」的互動火花十足，鍾雪瑩精準捕捉「正在學習當人類」的單一語調，卻又在細微處流露深情，注入動人的情感層次。

而近來因電影《大濛》問鼎金馬影帝備受矚目的柯煒林，則詮釋想改變世界但內心充滿恐懼的熱血青年，聲線中帶有的猶豫與掙扎，讓角色更顯立體，眾演員的出色演繹都令導演及團隊驚豔不已。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

《世外》描述陰間使者「小鬼」日復一日引渡著亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅。

導演感性分享，他希望透過電影能為身處焦慮時代的觀眾提供一段「被理解、被擁抱」的時光，「無論是多微小的善念，都能跨越世代，療癒最深的傷痕。」《世外》將於3月13日全台感動獻映。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

世外

推薦閱讀

獨家／前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

獨家／前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

4小時前

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

13小時前

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

13小時前

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

14小時前

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

11小時前

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

14小時前

吳中純女兒悲痛發聲　「謝謝妳這一生對我永遠的愛」　「想跟妳離開」

吳中純女兒悲痛發聲　「謝謝妳這一生對我永遠的愛」　「想跟妳離開」

4小時前

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

21小時前

挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

13小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

2/24 14:50

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

13小時前

謝京穎產檢出狀況！「當眾噴射嘔吐2次」身體突發軟耳鳴：真的超挫折

謝京穎產檢出狀況！「當眾噴射嘔吐2次」身體突發軟耳鳴：真的超挫折

8小時前

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

看更多

【媽媽無奈】上個廁所壓力山大！黑狗「三度突襲」開門關切

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

克里斯汀貝爾「頂驚悚長疤」變科學怪人　對戲女星是奧斯卡準影后

28分鐘前10

前主播吳中純病逝「尪心碎發聲」　13字悼愛妻：摯愛已遠

33分鐘前20

江蕙攻蛋最終場「突當眾吞藥」！　「不唱大巨蛋」真實原因曝光　

1小時前33

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

1小時前10

《世外》橫掃動畫界奧斯卡…上映日公開　「金馬影后配音」卡司超狂

1小時前11

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

2小時前0

苗可麗超狂招財大法曝光！　「黃金財水+門口吸金法」一次看

2小時前11

53歲女星離婚「消失20年」罕露面！　東京擁3間房…超狂近況曝光

2小時前30

愷樂抱兒開工「甜曬同框照」　近況曝光狂吸網讚：漂亮媽媽

3小時前20

「樂天五本柱」誕生！　高佳彬笑眼電翻全場　金佳垠喊話拚奪冠

讀者迴響

熱門新聞

  1. 前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔
    4小時前3417
  2. 彭佳慧回應了！
    13小時前128
  3. 彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！
    13小時前4427
  4. 劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了
    14小時前1813
  5. 陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」
    11小時前2810
  6. 「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪
    14小時前2030
  7. 吳中純女兒悲痛發聲「想跟妳離開」
    4小時前168
  8. 林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲
    21小時前4647
  9. ØZI被拍東區約會辣模女友
    13小時前2
  10. 創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白
    2/24 14:50307
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合