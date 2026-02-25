《世外》橫掃動畫界奧斯卡…上映日公開　「金馬影后配音」卡司超狂

記者黃庠棻／台北報導

誰說陰間使者一定冷酷無情？史上最萌陰間使者「小鬼」駕到！榮獲金馬獎「最佳動畫片」肯定、橫掃「動畫界奧斯卡」法國安錫影展的年度催淚動畫電影《世外》，將於3月13日全台感動上映。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

本片由新銳導演吳啓忠領軍百位動畫師，堅持「零AI全手繪」，歷時7年磨一劍，打造出「史上最萌陰間使者」主角小鬼，並集結金馬影后鍾雪瑩、《大濛》實力派男星柯煒林等華麗聲演陣容，將一段橫跨千年的生死約定，化作今春最催淚的銀幕體驗，是繼《喵的奇幻漂流》、《再見機器人》後又一口碑爆棚、話題延燒的年度必看現象級動畫電影。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》，在AI技術氾濫、一鍵就能生成畫面的時代，製作團隊選擇了一條最艱辛的修行之路；導演吳啓忠率領超過百位創作者，堅持每一幀、每一筆觸都由人手繪製。

導演坦言並非排斥科技，而是在創作之初，AI仍無法精準傳遞他想表達的「人情溫度」與「蠟筆寫意感」。而團隊的辛苦付出沒有白費，本片不僅創下「香港影史動畫票房NO.1」與「2025年香港電影票房NO.1」雙冠王，更勇奪金馬獎「最佳動畫片」大獎，入選「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展等世界重量級影展，在市場與口碑雙雙締造亮眼成績。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）



片中構築了名為「世外」的死後世界，眾生未解的心結會化作紅色繩結，積怨過深則會萌發「鬼之芽」，最終變異成足以毀滅世界的「人鬼」。其中，最令動畫師崩潰的莫過於「鬼之芽」的鏡頭，因其內部構造複雜，動畫設計類似有規律節奏的機械卻又帶有一定柔軟度，堪稱「動畫師惡夢」。

導演笑稱由於繪製過程痛苦到極致「真的畫到鬼之芽都長出來了！」有趣的是，因為鬼之芽的紋理神似「火龍果」，在製作期間更被團隊戲稱為「火龍果職災」，意外成為片中一大另類萌點。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

除了視覺震撼，《世外》的聲演陣容更是金獎級別。金馬影后鍾雪瑩此次挑戰高難度角色，為戴著歪斜面具、情感木訥的陰間使者「小鬼」配音。導演透露，小鬼雖是孩子外型，卻是引渡亡魂、身負重任的靈守，與拒絕轉世的女孩「小妹」的互動火花十足，鍾雪瑩精準捕捉「正在學習當人類」的單一語調，卻又在細微處流露深情，注入動人的情感層次。

而近來因電影《大濛》問鼎金馬影帝備受矚目的柯煒林，則詮釋想改變世界但內心充滿恐懼的熱血青年，聲線中帶有的猶豫與掙扎，讓角色更顯立體，眾演員的出色演繹都令導演及團隊驚豔不已。

▲催淚動畫電影《世外》將於3月13日上映。（圖／甲上娛樂提供）

《世外》描述陰間使者「小鬼」日復一日引渡著亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅。

導演感性分享，他希望透過電影能為身處焦慮時代的觀眾提供一段「被理解、被擁抱」的時光，「無論是多微小的善念，都能跨越世代，療癒最深的傷痕。」《世外》將於3月13日全台感動獻映。