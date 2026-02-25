獨家／前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

記者葉文正／台北報導

美女主播吳中純離開中天主播台後，曾擔任汽車零件公司副總，在外總展現女強人理性強韌的她，在感情上其實非常感性，與前中視體育主播先生梅聖旻結婚多年，育有一女已成人。但今天卻傳出，她因為罹患淋巴癌，已於今天離開愛她的家人朋友，享年56歲，消息一出令業界與粉絲震驚。其先生梅聖旻也發文：「淚痕已乾，心兒已碎摯愛已遠，神啊~請指引我，如何喚回此生相伴最久的親人？慟...。」

▲吳中純罹患淋巴癌因而病重。（圖／翻攝臉書）

吳中純去年底曾發文，「最近身心俱疲，罹患慢性疲勞症候群，北醫大生技EMBA 論文口試，本來想拖到明年；但老師用極度的耐心指導，使勁拉拔，我連滾帶爬氣弱游絲的通過了今天的論文口試。」可看出其身心出現疲態。

▲吳中純與梅聖旻熱愛運動。（圖／翻攝臉書）

吳中純曾在節目上坦言，結婚23年來，每個月都跟老公鬧離婚，而雙方因為家庭背景相差很大，她婚後一直在適應夫家的生活，鬧過笑話，也總有口角，雖然總心生離婚念頭，但吳中純最終選擇退讓，婚姻因此走得長久，漸入佳境，不料她突然罹病，令人不勝唏噓。

▲梅聖旻悲痛吳中純離世。（圖／翻攝臉書）