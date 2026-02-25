曾馨瑩「放風大長腿」打高爾夫！教練超大咖　竟是曾雅妮

▲曾馨瑩（左二起）、曾雅妮、陳怡蓉一起打高爾夫。（翻攝曾馨瑩IG）

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩熱愛打高爾夫，近日她與好友、女星陳怡蓉等人去打球，身旁的教練大有來頭，竟是「微笑球后」曾雅妮，吸足目光。

兩個「曾老師」是誰？ 37歲微笑球后近況曝光

曾馨瑩在IG轉發陳怡蓉的限時動態，可見曾馨瑩、陳怡蓉及另一名女性友人，都穿了高爾夫球裙，拿球桿、戴球帽，裝備一百分。37歲的曾雅妮站在中間，看上去笑容依舊燦爛。

陳怡蓉發文表示：「好棒的天氣與好棒的朋友。」還笑稱該張照片是：「曾老師vs曾老師vs Me」，文中的兩位「曾老師」指的應是曾雅妮和曾馨瑩。

曾馨瑩也轉發另一張由曾雅妮掌鏡的自拍照，只見4女都坐在高爾夫球車上，曾瑩瑩和友人都感謝曾雅妮的教導。

▲曾雅妮掌鏡，與陳怡蓉、曾馨瑩在高爾夫球車上自拍。（翻攝曾馨瑩IG）

曾馨瑩秀打球英姿 紅裙＋長腿姿勢一百分

此外，曾馨瑩分享幾段揮桿的影片，畫面中她換穿不同的高爾夫球裝，其中一段是她穿白上衣配紅色裙子，秀出一雙大長腿，還戴紅色球帽，展現自己打球的英姿，相當吸睛。

▲曾馨瑩曬出自己打球的英姿，穿紅裙子十分吸睛。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩熱愛打高爾夫。（翻攝曾馨瑩IG）



