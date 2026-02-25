正妹女星抓包老公劈腿！　心死反應曝光：整個人被抽走

▲ 製作人舒涵是女團LUVSSI的幕後推手。（圖／隻魚娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

女團LUVSSI 於2025年10月正式宣告出道，首支同名單曲〈LUVSSI〉一推出即在網路上掀起高度討論。緊接著，2026年開春洗腦單曲〈抖一抖〉也旋即發行，身為幕後推手及製作人的舒涵（Shellen）也備受關注。舒涵自16歲開始創作，曾在23歲自掏近百萬發行個人EP；曾完整體驗藝人、歌手身份的她，過程中發現在幕前並非所愛，因此毅然決然投入幕後，而後更在大型女團選秀節目《DD52》、《原子少年2》擔任音樂製作，成為炙手可熱的創作新星。

製作人舒涵曾經歷前夫背叛。（圖／隻魚娛樂提供）



其實在成為幕後工作者前，舒涵其實曾完整走過「藝人」這條路。她16歲開始接觸創作，23歲時更自掏近百萬發行個人EP《平衡感》，親身經歷從製作、宣傳到曝光的每一個環節，2020年，舒涵首次參與大型女團選秀節目《DD52》音樂製作，在一個月內完成六首作品，總決賽期間更曾連續兩天未眠，催生出PINK FUN的代表作〈粉紅炸彈〉，她也持續參與《原子少年2》音樂製作，累積豐富的高強度製作經驗。

然而，正當事業正快速累積聲量之際，舒涵卻在隔年迎來人生急轉，她坦言當時親身經歷感情背叛，發現前夫出軌：「那一刻不是崩潰，是突然很安靜，安靜到不知道該先哭還是先工作。」她一度陷入低潮，「感情整個被抽走，只剩下音樂還在推著我往前。」這段經歷，讓她更確定自己不想離開音樂，她笑說：「至少在錄音室裡，我知道自己是有用的。」

此次她擔任女團LUVSSI重要的音樂幕後推手，分享第一波主打〈LUVSSI〉獲得正反兩極評價，更有網友狠批風格「太老派」、「不像這個時代的流行音樂」，舒涵笑說第一時間曾想逐一回覆，但很快意識到：「老派其實是世代審美的相對詞，不是好壞的判斷。」也認為旋律性與記憶點依然是團體音樂的核心，她將這些評論視為前進的動力。

舒涵形容四位女孩個性都很鮮明，相處起來其實很有趣。宋宋個性直接，對音樂風格涉獵廣泛，曾在播放音樂時，就能立刻說出歌曲所屬的曲風，看得出她對音樂的熱愛；Rina則因同樣是貓奴而迅速拉近距離，看到貓咪時甚至會「換一個聲音跟牠說話」，私下是個開朗、很能「提供情緒價值」的成員；菲菲對自己的聲音表現相當有信心，錄音時幾乎不擔心發揮，是個「學習力很快、越練會越強」的類型；YURI則是典型的直率派並意外是個「傻大姐」，溝通時不拐彎抹角且效率極高，兩人甚至曾在錄音室巧合背著同款包包，有著意外相似的審美默契。

