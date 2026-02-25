睡完午覺更嚴重！Apple愛兒「雙眼周圍大面積紅腫」急就醫 病況照曝

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）2022年嫁給牙醫趙國翔，婚後育有一個兒子，不時會分享溫馨日常。沒想到，她24日突然在社群網站透露，小孩一早醒來臉部竟出現了異狀，超真實的病況畫面曝光後，讓不少粉絲看了相當心疼。

▲Apple的兒子突然過敏。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



從Instagram限時動態，可以看到Apple的兒子身穿深色細條紋上衣，原本可愛清秀的臉龐卻出現嚴重的過敏反應，特別是在雙眼周圍與兩側臉頰，不僅浮現大面積的泛紅，整個眼皮更是嚴重腫脹到幾乎快要睜不開，雙眼變得相當無神。畫面中的八寶微微皺著眉頭，單手摸著後腦勺，模樣，讓Apple忍不住心疼地形容小孩「腫得像小猴子」。

針對兒子突如其來的狀況，Apple透露，小朋友24日起床後突然臉部異常紅腫，原本中午吃完飯後消腫了一些，未料睡完午覺醒來，兒子竟然「又腫得更嚴重了」！面對這急轉直下的情況，她當機立斷，馬上帶著孩子就醫。

▲▼Apple婚後育有一個兒子。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



經過檢查後，Apple證實兒子的突發狀況「果然是過敏了」，不過她也無奈地說，目前還不知道導致小孩嚴重過敏的過敏原。儘管經歷了一場育兒驚魂，她仍在文末特別感謝看診的醫師，稱讚對方講解得非常仔細又充滿耐心。