陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

記者田暐瑋／綜合報導

許多在螢幕上光彩奪目的演員，不僅在演藝事業中取得佳績，還在學業上展現出色的能力，打破了對藝人「靠臉吃飯」的刻板印象。這些演員包括胡歌、吳磊、白敬亭等，以下就盤點6位大陸學霸藝人！

1.張新成：

被封為「考神」，2014年參加全國藝考，以高考560分的優異成績，文化課與專業課雙雙奪得第一，成功考入中央戲劇學院音樂劇系，同時錄取了北電、上戲、軍藝等專業第一。

他強調，成為學霸並非天生，而是需要付出大量的努力和汗水，自初二起便開始參加補習班，周末的時光不再是玩樂，而是專注於學習文化課程。他在準備高考的過程中，從英語開始著手，為未來的成功奠定了堅實的基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張新成。（圖／中天娛樂台提供）



2.陳都靈：

曾以優異的成績考入南京航空航天大學，主修飛行器製造與工程專業，成為父母眼中的 「別人家的孩子」，也是被公認的「校花級學霸」。然而，一張偶然曝光的素顏證件照卻讓她的生活發生了翻天覆地的變化，意外踏入演藝圈。

▲陳都靈。（圖／翻攝自微博）



3.吳磊：

18歲的吳磊報考北京電影學院，在聲樂、形體、台詞、表演四項中表現出色，以表演專業全國第一名的成績錄取，創下當時北電藝術考試的新紀錄。吳磊不僅專業課強，文化課考試同樣以456分的高分通過，高出藝術線整整126分，甚至數學科目考出了破百的好成績。

▲吳磊。（圖／翻攝自微博／吳磊LEO）



4.張凌赫：

張凌赫現實生活中是名符其實的學霸，畢業於南京師範大學，主修電氣工程，並因對物理的濃厚興趣而加入航空航天社。他謙虛地表示，「在我的圈子裡，我的成績並不算特別突出」，強調自己對數學和物理的熱愛。

▲張凌赫。（圖／翻攝自微博／張凌赫z）



5.白敬亭：

白敬亭國中時期進入叛逆期，成績因此大幅下滑，最終幾乎無法進入高中，在父母的多方求情下，才勉強進入高中，白敬亭意識到自己必須努力改變現狀，他下定決心拼命學習，最終在高考中以全校文科第二的優異成績考入首都師範大學，成功逆襲。

▲白敬亭。（圖／翻攝自微博）



6.胡歌：

胡歌在國高中期間的表現優異，以高分考入當地市二中學，並在校內外活動中展現了不凡的才華，之後又以優異成績同時錄取中央戲劇學院導演系和上海戲劇學院表演系，實力非凡，2017年在演藝事業巔峰之際，更是毅然決然到紐約留學，到美國紐約大學修讀電影導演課程。

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／胡歌工作室）