壯壯參加時裝周倒賠6百萬　今現身「快把錢賺回來了」

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神壯壯去年9月下旬受邀前往倫敦時裝週參與盛會，但返台前夕與工作團隊自駕前往米蘭馬爾彭薩機場（MXP），途中臨時繞道比薩觀光將車輛停放在設有管理員與監視器的付費停車場，短短兩小時後驚見車上5件托運行李與1個登機包全數失竊，損失高達6百萬元。光是禮服的部分就賠了7、80萬。

▲壯壯今天出席活動。（圖／記者徐文彬攝）

壯壯今天出席FILA 攜手應援團長前進東京挺台灣活動，被問到這次 WBC應援中華隊的名單出爐，壯壯並沒有受邀，她則淡定表示：「因為就是你知道年紀的部分，我們要讓新人有更多的機會，讓妹妹們有更多被曝光的機會。但是我個人也是會到現場幫他們加油，我自費，現在還跪求日本對戰的那一場買不到票，聽說一張要五萬元。」

▲壯壯開心說錢快賺回來了 。（圖／記者徐文彬攝）

至於她之前在歐洲損失六百萬元，壯壯則表示：「好險我有一個最強經紀人，很會幫我接工作，我快把洞給補回來了。但是賺錢不嫌多，希望大家還是多發工作給我，尤其禮服，有超過六位數字，賠了兩件就七、八十萬。」她也安慰自己沒關係，舊的不去新的不來，馬年行大運，這樣子表示有更多更好都要進來。

▲壯壯 。（圖／記者徐文彬攝）