《瘋神》男星遭盜刷！見帳單「多好幾筆FACEBK*」嚇壞：很多人遇到

《瘋神無雙》出身的男星逸祥經常會和粉絲分享生活點滴，沒想到，他25日突然在社群網站坦言，「信用卡被盜刷了」，而且是直到昨天在看帳單的時候才發現的，「我真的嚇了一跳。」

逸祥透露，24日在查看信用卡帳單時，被異常的數字嚇了一跳，心想這個月的帳單金額為何特別高，仔細往下核對明細後，赫然發現出現了好幾筆名為「FACEBK*」的款項。

從逸祥曬出的帳單截圖中可見，這些款項金額包含1976元、2984元等數字，他第一時間還以為是自己不小心按到了什麼，但回想起來，自己近期根本沒有在Facebook投放廣告。

察覺不對勁的逸祥，上網查證後才驚覺代誌大條。原來有很多人都遇過類似的「FACEBK*」扣款紀錄，這其實是帳號遭到盜用，駭客利用受害者綁定的信用卡來幫自己投放廣告。

得知真相的當下，讓逸祥「整個背脊發涼」，立刻打電話給銀行辦理停卡。他也藉由自身慘痛經驗提醒大眾，一定要定期檢查信用卡帳單，「不要只看總金額，明細真的要一筆一筆看」，呼籲大家在詐騙猖獗的現在務必提高警覺。