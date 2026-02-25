韓星瘋「台灣感性」！SEVENTEEN、BTS台北街景瘋打卡　踩點行程一次看

記者田暐瑋／綜合報導

韓國社群媒體上近年出現了一個新興詞彙——「台灣感性（대만감성）」，引起了廣泛的關注和討論，影響了韓國演藝圈的多位偶像明星。許多韓星在來台灣拍攝或舉辦活動時，紛紛前往充滿台灣特色的街道和店家，拍攝照片並品嚐當地美食，成為最熱門的話題之一，《ETtoday》也整理了韓星們的踩點行程，228連假期間跟著他們打卡去吧！

1.SEVENTEEN

SEVENTEEN的HOSHI與WOOZI來台時，曾現身臨江街夜市，品嚐人氣小吃「蕃薯地瓜球」，連續兩天探訪仁愛路的「天下三絕麵食館」，特別喜愛極品牛B腱麵加番茄，還一同前往了「這一鍋 信義殿」享用火鍋，以及「金豬食堂」大快朵頤，在IG上PO出各種台灣街頭照，展現滿滿的「台灣感性」。

2.LE SSERAFIM

LE SSERAFIM的允真和Kazuha曾在來台期間到九份旅遊，踩點基山街、豎崎路、派出所公車站、十分火車站及十分街等地，照片中，復古的街景結合她們隨性自然的穿搭，呈現出濃厚的「畫報感」。

3.NJZ

NJZ於2024年曾來台灣拍攝〈How Sweet〉MV，景點包括萬華華江橋下天橋、富錦街429巷、德陽街平交道等地，把平交道、斑馬線和傳統柑仔店都記錄下來，讓人感受到台灣的迷人氛圍與文化特色。

4.TXT

TXT的Soobin曾私下來台灣旅遊，與朋友造訪烏來老街，並在全家便利商店拍下照片，還前往士林的「屋頂上」咖啡廳小憩以及品嚐芒果冰，引發粉絲熱烈討論。

5.NCT

NCT的Johnny在台灣期間，無變裝現身台灣街頭，多張照片與警用機車同框，還跑到桃園龜山的長庚大學，拍下充滿書香氣息的日常照。

6.ILLIT

ILLIT曾來台拍攝MV，選擇捷運文湖線「辛亥站」，穿著制服在月台上拍照，之後又到興泰公園、赤峰街的咖啡廳以及北門的鳳李冰拍攝了新歌〈SUPER REAL ME〉的 MV。

7.BTS

BTS的j-hope在來台舉辦演唱會期間，善用空檔時間四處走走，在IG上分享了多張日常照，其中一張位於台北的長春路拍下的黑白街景照，畫面中大樓招牌與黑白色調相映成趣，增添了一種濃厚的復古氛圍。

8.aespa

aespa的Karina與Giselle來台期間一起在美麗華摩天輪下自拍，還趁著紅燈，在人行道拍下照片，背景就是台灣招牌的斑馬線街景，展現出輕鬆愜意的一面。

9.太陽

太陽（TAEYANG）2024年來台參加文化祭，特地到白種元曾推薦過的「正宗阿桑大腸麵線」以及旁邊的「黃家香腸」用餐，背景還是一般台灣人家中常見的神明桌，超接地氣的照片引發網友熱烈討論。

10.BABYMONSTER

BABYMONSTER的Ahyeon在來台舉辦演唱會期間，拍下到中山區中山北路二段散步的照片，熟悉的台北街景照讓台灣粉絲看了直呼超親切。

