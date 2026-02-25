克里斯汀貝爾「頂驚悚長疤」變科學怪人　對戲女星是奧斯卡準影后

記者黃庠棻／台北報導

今年被視為奧斯卡影后最有力競逐者的女星潔西伯克利，在新片《科學新娘！》中徹底顛覆過往形象，以近乎失控的情緒能量，詮釋意志狂烈、渴望愛與自由的「科學新娘」，交出從影以來最暴戾、最震撼的演出。

潔西伯克利在片中一開場便意外身亡，遭瘋狂科學家復活，成為「科學怪人的新娘」，與克里斯汀貝爾共組一對不被世人所理解的亡命鴛鴦，展開瘋狂、暴力卻又浪漫至極的冒險旅程。就連對戲的奧斯卡影帝克里斯汀貝爾也盛讚「她的表演完全超出我的想像，每一場戲都把能量推向極限，和她對戲是一種極其刺激的體驗」。

導演瑪姬葛倫霍為了將角色的內心狀態與情緒能量推向極致，全片以IMAX特製拍攝，並運用變形鏡頭營造扭曲又夢幻的視覺張力，兩大實力派演員的正面交鋒，讓《科學新娘！》成為今年最令人期待的話題鉅片。

潔西伯克利向來以細膩、壓抑的情感層次見長，但在《科學新娘！》中卻徹底顛覆自我，將「科學新娘」內心深處的渴望與恐懼毫不保留地全數釋放。片中她先是經歷死亡，又被克里斯汀貝爾所飾演的科學怪人復活，兩人情感交融、徹底解放，表演層次層層推進，情緒張力不斷堆疊，堪稱她從影以來最猛烈、最具爆發力的演出。

潔西伯克利透露「我讀完劇本的瞬間，馬上感受到恐懼、赤裸、興奮、被挑動和被喚醒。」更直言「這個故事的情感非常強烈，充滿狂野的激情，以一種全新的電影語言呈現，而且終於讓過去從未開口說話的科學新娘，擁有了自己的聲音。」如此近乎失控的演繹，也成功讓「科學新娘」從經典符號，蛻變為一個充滿生命力、慾望與掙扎的當代女性形象，為經典故事注入嶄新靈魂。

演而優則導的女星瑪姬葛倫霍分享，過去演出名導諾蘭的《黑暗騎士》時，那是她第一次體驗IMAX電影，便被那種畫面佔滿視野的沉浸感深深撼動，因此這次執導《科學新娘！》，決定全面採用IMAX攝影機，打造前所未見的觀影體驗。她說「在IMAX影廳裡，當一個已經死去、既狂野又帶有魔幻氛圍的人對你說話時，畫面就會突然放大、蓋滿整個大銀幕，你會非常真實地感受到那股強大力量。」

《科學新娘！》由瑪姬葛倫霍親自執導，延續經典「科學怪人」起源設定，卻大膽翻轉過往對「新娘」的刻板描寫，打造一部融合動作、驚悚、浪漫與社會寓言的全新類型電影。卡司陣容包括安妮特班寧、潘妮洛普克魯茲、彼得賽斯嘉，以及導演親弟弟傑克葛倫霍，全明星陣容引發影迷高度期待。

劇情描述孤單寂寞的科學怪人前往1930年代芝加哥，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士為他創造一名伴侶，讓一名被謀殺的年輕女子復活，「科學新娘」就此誕生。然而隨之而來的，卻是一連串失控的命運巨變，謀殺、著魔、狂野激進的文化運動，以及一對亡命鴛鴦轟轟烈烈的危險戀情，一場顛覆經典的瘋狂愛情神話，就此揭幕。《科學新娘！》以IMAX®特製拍攝，將於3月4日(週三) 2D · IMAX · Atmos · Dolby Cinema 同步上映。

