猛鬼凶宅驚見巫術獻祭痕跡！鬼片「狂冒靈異事件」劇組花8小時淨化

記者黃庠棻／台北報導

由《靈動：鬼影實錄》製作群再獻驚悚懼作，玩轉社群平台、創造MZ世代夢魘，推出的原創恐怖新片《鬼追蹤》（Don't Follow Me），即將在本週四（2/26）於台灣驚駭獻映。

▲《鬼追蹤》實拍墨西哥猛鬼大樓，將在2月26日上映。（圖／采昌提供）

本片取材墨西哥鬧鬼建築傳說，劇組為此實際進入多次燒毀與謀殺案頻傳的猛鬼大樓，以及封存數十年的廢棄凶宅進行拍攝。現場不僅有老舊傢俱與玩偶，更有動物屍體與巫術獻祭痕跡，讓身兼導演與編劇的希蜜娜加西亞萊庫納靈感爆發，將這些毛骨悚然的遺留物改寫在片中，並加上多場第一人稱視角，營造極致恐懼的沉浸式戲院體驗。

由於拍攝現場惡劣與靈能強烈，為了保祐平安與順利，劇組在拍攝前與結束後進行共達八小時的淨化儀式，就連當地居民都特地為劇組祈福，只是過程中仍然靈異事件頻傳，包括身體不適、牆上畫作砸落、受困電梯數小時等，不論演員或工作人員都冒著危險拍攝，也讓驚悚真實感提升至最高點。



多次燒毀、命案頻傳！ 《鬼追蹤》拍攝地驚見屍體與巫術痕跡

取材墨西哥神話與鬧鬼傳說的《鬼追蹤》，故事描述渴望爆紅的網紅主角入住一棟鬧鬼大樓，透過拍攝造假靈異影片獲取流量，沒想到卻弄「鬼」成真。

劇組在選擇取景地時，也在營造恐懼上別有用心，實際進入多次燒毀且謀殺案頻頻發生的猛鬼大樓，以及封存數十年的廢棄凶宅中拍攝。現場不僅有老舊家具與玩偶，更有動物屍體與巫術獻祭痕跡，甚至還有一面滿是釘子的詭異牆壁，這些都激發了身兼導演與編劇的希蜜娜加西亞萊庫納的創作靈感，將毛骨悚然的畫面與遺留物加入片中。

女主角卡拉科羅納多分享「我們看到了許多與巫術、儀式相關的物品，還有鴿子與老鼠的屍體，幾乎連場景氛圍本身都已經存在。而且拍完後我才得知，片中我拿著的娃娃，原本是屬於一名多年前在那棟大樓裡精神崩潰到自殺的女性。」



《鬼追蹤》拍攝現場頻傳靈異 8小時淨化壓不住更誤喚邪靈？！

由於《鬼追蹤》拍攝現場惡劣且靈能強烈，劇組在拍攝前與結束後，進行共達八小時的「淨化儀式」，甚至連當地居民都特地為他們祈福。為了保障全劇組安全，劇組也下令拍攝期間不可以單獨行動，以及拍攝不能超過晚上九點的規定。

即使如此，拍攝過程仍然靈異事件頻傳，女主角卡拉科羅納多便多次身體不適，她回憶「有一場戲，我不小心念出邪靈的名字，那瞬間有兩幅畫砸了下來，沒有人敢動，只能繼續演下去。」

墨西哥新生代男星揚克爾史蒂芬也曾數度感受到靈異能量「某天，我被允許去場勘，那時我真的感覺有人跟著我，黑暗又沉重。我還看到一張靈異照片，我也很想說是假的，但完全不是，因為隔天我去找拍這張照片的保全聊天，結果他告訴我，他們看見了一個小男孩，而那裡曾涉及一樁兒童悲劇。」

揚克爾史蒂芬表示「事發隔天，我親自去現場查看，以那個狹小空間來看，不可能有人能站在那裡！」就連工作人員也深受干擾，曾經被困在電梯中數個小時，全員都冒著危險拍攝，但也因此讓電影的驚悚真實感提升至最高點。



這部以造假靈異影像，驚悚穿插真實邪靈顯現的恐懼新作《鬼追蹤》，即將在本週四（2/26）於台灣驚駭獻映。本片劇情描述經營靈異與超自然頻道的網紅卡拉（卡拉科羅納多飾），一心渴望自己有一天能在網路上爆紅。

為了追求流量與關注，她在暗戀對象安德烈斯（揚克爾史蒂芬飾）的幫助下，搬進墨西哥一棟盛傳鬧鬼的老舊公寓當中，並邀請在網路上小有名氣的好友山姆（茱莉亞馬奎奧飾）一起拍片，試圖自導自演靈異儀式與各種超自然事件。

隨著影片擴散，卡拉的頻道訂閱數暴漲，在網路上迅速竄紅。不過當人氣暴漲的同時，她的家中也開始出現難以解釋的詭異身影。即使這樣，沉迷於關注的她仍然選擇繼續拍攝，渾然不覺早有邪惡力量在旁潛伏，並一步步侵蝕她的生活。當現實與虛擬的界線模糊，她逐漸分不清究竟眼前看見的，是真實還是幻象？直到她在公寓中揭開一個駭人祕密，才發現自己所招來的，已經遠遠超出她的想像…。