Andy收開工紅包嘆「之前只拿600」
冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心
米可白動手術…孫綻24hrs貼身照顧
Andy首發開工紅包嘆「之前只拿600」！家寧近況曝：偶爾還是會想念

記者潘慧中／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」拆夥後，家寧和Andy因帳本問題多次隔空交戰，最終調解進度仍是外界的關注焦點。但近日掀起討論的是，Andy提及以前拿到的開工紅包金額，對比家寧的近況，看來雙方的生活重心已大不相同。

▲▼▲Andy。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

▲Andy第一次當老闆發開工紅包。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

Andy於24日在Threads發文寫下「開工大吉」，並附上一張遞出紅包的第一人稱視角照片。他透露，這是他今年第一次發送開工紅包給自己的員工，也就是經紀人，這項舉動也象徵著他事業上的新階段與身分的轉變。

不過，在發放紅包給員工的當下，Andy也忍不住觸景生情，回想起過往的經歷。他坦言，以前每年拿到的開工紅包其實「都只有600元」，雖然沒有透露包給經紀人多少錢，但顯然有明顯落差。

▲家寧媽媽之前似乎都只給Andy 600塊的開工紅包。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）

另一方面，家寧則在Instagram限時動態更新了近況。她曬出綁著高馬尾的對鏡自拍照，承認正在進行「控糖挑戰Day 3」，挑戰項目包含每天喝2000c.c.的水、每天走一萬步，以及不喝有糖飲料、餅乾、糖果和甜點。面對偶爾還是會想念甜食的誘惑，她也分享了轉移注意力的心理學小撇步，強調自己不去想「不能吃什麼」，而是專注在「我想變多好」，展現了正向的生活態度。

▲▼▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧正在進行控糖挑戰。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

