陳大天閃兵工作全無「市場幫爸賣菜脯」　妻劉樸露面曝婚後現況！

記者黃庠棻／台北報導

劉樸跟陳大天去年12月29日結婚，今（25）日出席伊林經紀公司新春開工活動，分享第一次當媳婦的過年經驗。陳大天去年5月涉閃兵案，工作直直掉，劉樸說「他最近在家幫我剪IG影片、寫業配腳本、寫主持手卡，傳授我一些主持技巧，他說『反正我現在沒辦法出去主持了，傳授給你出去幫我工作』，我是他徒弟。」陳大天早上做早餐慰勞劉樸，每天讓老婆被香味叫醒。

▲陳大天、劉樸在去年結婚。（圖／翻攝自陳大天IG）

至於陳大天失業近況，劉樸說他主要從事幕後工作「他還是有很多事情可以做，現在是我的賢內助，他有時候幫爸爸在木柵市場賣菜脯、幫忙送貨，沒閒著、挺忙的，兩個月來賣五、六百罐菜脯。」但她不太清楚老公的財務狀況，只知道對方在吃老本，低調表示「能多擔待的地方我就付出，努力賺錢多cover一點，不會計較你的、我的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳大天、劉樸在去年結婚。（圖／翻攝自陳大天IG）

談到媳婦初體驗，劉樸幫兩家人訂好餐廳過年吃飯「全部8個人，相處都滿融洽的，我爸愛喝高粱，大天爸爸也是酒友，自己私約下次過年再喝，我多了一個爸爸、媽媽被疼愛的感覺。」至於有沒有被催生，她笑說「還好，我明確說再等等，目前還是先以工作為主。」

▲劉樸出席伊林娛樂馬年開工新春團拜。（圖／記者湯興漢攝）

此前，劉樸與陳大天在大年初六在大溪鳳山寺廣澤宮參與合婚敬拜儀式，選在良辰吉時，一起祭拜祖先「告訴祂們我們結婚了，從此是一家人，希望祖先保佑」，劉樸7點殺去菜市場採買，再奔往桃園拜拜，「我們有準備喜糖站在旁邊發，感覺有點像新人預習婚禮。」婚禮她計畫明年或後年舉行。

▲劉樸出席伊林娛樂馬年開工新春團拜。（圖／記者湯興漢攝）