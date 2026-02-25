ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！　「你不是在努力，你是在抱怨」

記者田暐瑋／綜合報導

二十年前《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）播出時轟動全球，在五光十色的媒體與時尚圈背後，這部經典作揭示了一個殘酷真相：真正的成長，往往伴隨著價值觀的崩解與重構。二十年後再看，才發現每句台詞都是所有職場人的生存血淚書。

1. 「你不是在努力，你是在抱怨。」

原文： "You are not trying. You are whining."

場景： 當小安（Andy）因為米蘭達的刁難而委屈痛哭，找奈吉尋求安慰時，奈吉並沒有同情她，反而冷冷地說出這句話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

想告訴你的事： 這是對專業主義最深刻的提醒。很多時候我們以為自己很努力，其實只是在自我感動，卻拒絕真正融入規則並解決問題。

▲《穿著Prada的惡魔2》梅莉史翠普、安海瑟薇，原班人馬回歸演出。（圖／迪士尼提供）

▲《穿著Prada的惡魔2》梅莉史翠普、安海瑟薇，原班人馬回歸演出。（圖／迪士尼提供）

2. 「當你的私生活毀於一旦時，記得告訴我，那表示妳該升職了。」

原文： "Let me know when your whole life goes up in smoke. That means it's time for a promotion."

場景： 小安因為工作錯過男友生日，感到心碎時，奈吉給出的職場預言。

想告訴你的事： 這是一句辛酸的真理。它揭示了**「成功的代價」**——在登峰造極的道路上，平衡往往是種奢望，你必須學會與失去共處。

3. 「那是妳的選擇。妳想過這種生活，這些選擇是必要的。」

原文： "That's a choice. It's a choice you made. If you want this life, those choices are necessary."

場景： 結尾在巴黎的車內，小安指責米蘭達背叛朋友，米蘭達卻冷靜地指出，小安為了來巴黎也同樣犧牲了艾蜜莉。

想告訴你的事： 人生沒有「被迫」，只有**「選擇」**。當你踏上某條路，就必須承擔隨之而來的道德代價。承認自己的野心，比推卸給環境更需要勇氣。

▲安海瑟薇演出《穿著Prada的惡魔》令人印象深刻。（圖／翻攝自Instagram／ellesingapore 、annehathaway）

▲安海瑟薇演出《穿著Prada的惡魔》令人印象深刻。（圖／翻攝自Instagram／annehathaway）

4. 「妳以為妳穿上這件藍色毛衣，是為了告訴世人妳不隨波逐流？事實上，這顏色是這房間裡的人在堆積如山的衣服中幫妳選的。」

原文： "You think this has nothing to do with you... But what you don't know is that that sweater is not just blue... it's actually cerulean."

場景： 米蘭達對小安自以為是的「清高」進行最嚴厲的打擊。

想告訴你的事： 沒有人能真正置身事外。 你輕視的規則，往往支撐著你生存的世界。學會尊重每個產業的專業，是成熟的第一步。

5. 「大家都想成為我們。」

原文： "Everybody wants this. Everybody wants to be us."

場景： 米蘭達在車裡最後的自白，即便她剛經歷離婚與背叛，仍高傲地看著窗外。

想告訴你的事： 這句話體現了「孤獨的頂端」。它引發觀者思考：當你贏得了一切，卻發現身邊空無一人時，這份「成功」是否真的是你想要的？

6. 「妳已經賣掉妳的靈魂了，在妳穿上第一雙 Jimmy Choo 的時候。」

原文： "You sold your soul the day you put on that first pair of Jimmy Choos."

場景： 艾蜜莉對小安的諷刺，暗示小安已經變成了她曾經最討厭的那種人。

想告訴你的事： 「屠龍者終成惡龍」。物質與權力的誘惑往往是漸進的，當你開始享受這些紅利時，你可能早已丟失了當初那個純粹的自己。

穿著Prada的惡魔

▲安海瑟薇演出《穿著Prada的惡魔》令人印象深刻。（圖／翻攝自Instagram／annehathaway）

7. 「妳知道嗎？如果他是男人，沒人會對他的工作態度有微詞，只會讚嘆他有多專業。」

原文： "If Miranda were a man, no one would notice anything about her, except how great she is at her job."

場景： 小安在與男友爭吵時，開始站在米蘭達的角度思考女性在職場上的不平等待遇。

想告訴你的事： 這是關於「社會成見」的覺醒。我們對女性成功的苛刻評價，有時來自於根深蒂固的偏見，而非她們的能力或人品。

8. 「妳是我最失望的助理之一，但如果我不錄用妳，我就是個傻瓜。」

原文： "Of all the assistants she's ever had... she said you were by far her biggest disappointment. And, if I don't hire you, I am an idiot."

場景： 電影末段，米蘭達給小安新雇主的一句話。

想告訴你的事：米蘭達對於小安有極高的期待，但小安在最後明白了自己想要的是什麼，因而毅然決然離開時尚圈，讓米蘭達相當失望，對於一個目標明確又有能力的人，誰不想搶著用呢？ 這也是職場上「最高的讚美」。

