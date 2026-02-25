小12歲理工男友有壓力！50歲蔡淑臻「穩交ing」一看貴重生日禮尷尬

記者黃庠棻／台北報導

藝人蔡淑臻原是模特兒，在2003年正式踏入戲劇圈，至今已經出道超過20年，今（25）日她出席經紀公司伊林娛樂開工團拜，大方分享自己的過年行程，坦言自己推筒子試手氣，小贏1000元，但見好就收，贏了就休息吃零食。

▲蔡淑臻出席伊林娛樂馬年開工新春團拜。（圖／記者湯興漢攝）

蔡淑臻去年工作大爆發，孝敬爸媽不手軟，笑說「金額對他們來說沒差別，老人家都一樣開心。」她和小12歲理科男友交往2年多，但對方在13日就南下過節，沒有特別到男友家拜年，至今還沒見過雙方家長「我覺得見家長，可能要到有要結婚那一刻。」

50歲的蔡淑臻對於結婚不強求，直言「我已經Pass這階段，爸媽看得很開。現在人不需要走到結婚，才是目的，只要有感情相處狀況比較重要。」

被問到情人節，男友回南部過年前，有先邀約蔡淑臻一起過情人節，但當時她沒有意會「男友說找餐廳就是過節的意思」，於是簡單找了小吃攤，男友到了14號才說「會補大餐」，她才知道男友其實別有用心，現在雙方不互送禮物，她吐槽去年男友送的昂貴圍巾禮物沒用，「他可能有PTSD了。」

此外，蔡淑臻也坦言，男友對於跟公眾人物交往至今還有壓力「可能他事業穩定一點，他現在還是一個小菜雞，之後會比較沒負擔。」而她主演、監製《村裡來了個暴走女外科2》製作一波三折，朱軒洋陷入感情風波，找薛仕凌救火，沒想到他陷入閃兵風暴，對於此影集後續，她依舊被下封口令，一臉歉意說無法多說。