6道讓人超想吃的吉卜力飯！　「千尋爸猛吃的神祕軟食物」大解密

吉卜力動畫風靡數十年，除了是劇情和畫風溫暖人心，片中的料理也更是一大視覺享受，例如《天空之城》裡希達製作的燉牛肉，融合了日式風味和歐洲背景；《神隱少女》中白龍給千尋的三角飯糰；而《崖上的波妞》中在颱風夜裡的火腿泡麵，以簡單的食材傳遞出家的溫馨與幸福，激發了無數人親自動手嘗試還原這些動畫美食。

1.《霍爾的移動城堡》培根蛋

電影中，霍爾親自下廚做了培根蛋當早餐，培根被煎出一層肥美油脂，配著漂亮的荷包蛋，光看就彷彿讓人聞到香味。

2.《天空之城》希達的燉牛肉

希達以其精湛的料理技藝著稱，她在飛行客船上擔任廚師，負責船員們「一天五餐」的飲食需求，將紅蘿蔔、馬鈴薯和肉塊放入大鍋中，以小火慢燉，製作出一鍋香氣四溢、營養豐富的「燉肉湯」，深受船員們的喜愛。

3.《神隱少女》千尋爸爸吃的軟食物

日本經典動畫《神隱少女》中，千尋的父母因貪吃神明的食物而被懲罰變成豬的情節，至今仍讓許多影迷津津樂道。擔任該片畫師的米林宏昌在推特上親自解答了另一道引人注目的菜色，千尋的爸爸大口吞下的「米色軟嫩圓形物體」，其實是腔棘魚的胃，是一種瀕臨絕種的魚類。

4.《魔女宅急便》 巧克力蛋糕

巧克力蛋糕是麵包店老闆娘特地送給琪琪的禮物，上面以充滿少女氣息的花紋襯紙裝飾，搭配濃郁的巧克力和白巧克力點綴，令人垂涎欲滴，甚至有不少甜點店復刻販售。

5.《神隱少女》三角飯糰

白龍帶千尋去探望已經變成豬的父母，特地拿出三個大飯糰安慰她，雖然只是簡單地將白飯捏成三角形，但蘊藏的是白龍的溫柔，讓千尋邊吃邊流下淚珠。

6.《崖上的波妞》火腿拉麵

《崖上的波妞》中，宗介家裡晚上突然停電，媽媽端出一碗「火腿泡麵」，以最簡單的醬油清湯為基底，加入半熟蛋和青蔥，雖然看似平凡，卻讓宗介和波妞都忍不住露出期待的眼神。

