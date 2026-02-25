米可白動神經切除手術…孫綻24hrs貼身照顧　他認：在存結婚基金

記者黃庠棻／台北報導

女星米可白（趙亦瑄）大方認愛孫綻之後，越愛越高調，平時偶爾會透過社群網站放閃，日前她把握工作空檔，完成了「鼻息肉與神經切除手術」，今（25）日孫綻出席經紀公司伊林開工團拜，也大方分享小倆口的私下互動，閃翻全場。

▲孫綻（右）出席伊林娛樂馬年開工新春團拜。（圖／記者湯興漢攝）

高雄出身的孫綻去年沒有返家度過春節，今年則排了一段假期南下陪伴家人，加上奶奶在1月過世，越來越珍惜跟家人相處的時光，這段期間他每一天都跟家人黏在一起，更把養的愛貓「車輪餅」一起帶回家，全家人一起在高雄、台南走春。

▲孫綻（右）出席伊林娛樂馬年開工新春團拜。（圖／記者湯興漢攝）



2月14日情人節時，米可白獨自參加孫協志、夏宇童的婚禮，孫綻被問及是否有提早慶祝，他笑說因為女方在年前動手術，所以一整個禮拜都在醫院陪伴度過，直呼「過了一個禮拜的情人節」，在這期間他對女方無微不至照顧，也更了解對方的需要，甜蜜放閃「很開心能在她身邊好好照顧她。」

▲米可白手術，男友孫綻24小時貼身照顧。（圖／翻攝自IG）



陪伴米可白住院期間，孫綻就睡在女友病床的看護床上，包辦對方的生活起居且24小時待命。而先前米可白也透露有「想婚」的念頭，孫綻表示雙方有在存結婚基金，至於進度他表示「還在努力中，因為想給她好的生活」。