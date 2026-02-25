謝京穎產檢出狀況！「當眾噴射嘔吐2次」身體突發軟耳鳴：真的超挫折

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星、Energy張書偉的老婆謝京穎2025年底證實懷有雙胞胎，24日為了孕期的必經關卡前往醫院報到。沒想到，明明事前聽取了許多過來人的經驗分享，這場例行檢測仍讓她吃足苦頭，「噴射型嘔吐兩次，超拍謝，所有人看著我。」

▲謝京穎喝糖水失敗。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



讓謝京穎備感挫折的，正是許多孕媽咪都必須面對的「喝糖水」關卡。為了這次檢測，她除了必須早起，還得嚴格空腹長達八小時。事前她也聽取了許多人的撇步，屆時加氣泡水、冰水、冰塊或用吸管小口小口地喝下。她一開始心想「應該可以」，於是便直接開始這項挑戰。

▲▼謝京穎加氣泡水一起喝。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



然而，身體的反撲來得比想像中快。剛喝下不到10分鐘，謝京穎就開始感到非常暈眩，並伴隨著強烈睡意。因為實在有點受不了，她向護理人員表示想要躺下休息。沒想到，才進到休息室躺下，就剛好輪到醫師可以進行產檢，她只好又趕緊起身前往門診外等候看診。

結果等不到半小時，謝京穎就開始覺得不對勁，「頭很重，很暈，然後覺得身體發軟無力，耳朵開始耳鳴。」為了不讓自己睡著，她只能一直猛捏自己的虎口。但最後因為快暈倒了，「一股噁心感由胃直衝腦門，真的是憋都憋不住，通通吐出來，吐了兩波。」

▲謝京穎懷有雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



由於忍不住吐了出來，這也宣告著這次的挑戰徹底失敗。謝京穎無奈表示，始終不明白身體怎麼會變成這樣。直到撐完產檢，她才終於能喝點水、吃點小餅乾補充體力，隨後便沉沉地呼呼大睡了整整一個小時才慢慢恢復精神。

▲謝京穎休息一陣子才逐漸恢復精神。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



睡醒後，謝京穎開始詢問身邊懷孕過的媽咪們。她體悟到其實糖水本身不會難喝，真正難熬的是後續引發的身體不適，大家都告訴她「想吐都要憋下去」。但她無奈表示自己真的忍不住，對於這個結果感到超級挫折，只能等下次再戰，「求求大家有什麼其他方法，是不是因為加氣泡水所以爆炸太快了⋯⋯。」