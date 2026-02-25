Snow Man成員秘戀正妹主播！她「過夜後直接上班」被抓包…公司回應

記者陳芊秀／綜合報導

日本娛樂週刊《女性SEVEN》預告將揭曉重量級國民偶像秘戀女主播，25日正式揭曉是超男團「SNOW MAN」的32歲成員宮館涼太，女方是日本電視台的超人氣主播黑田美優，女方被拍到頻繁進出男方家過夜，對此男方經紀公司回應是「是朋友之一」，被視為並未否認。

▲Snow Man成員宮館涼太爆秘戀正妹主播。（圖／翻攝自IG）

據《女性SEVEN》報導，各家電視台正在熱烈報導冬季奧運期間，黑田美優被拍到從宮館涼太家出發，前往東京汐留的日本電視台上班，且當時時間還不到早上7點，前一天，她曾造訪宮舘涼太家中，被推測是在「過夜」後直接前往工作。

宮舘涼太被粉絲暱稱為「舘樣」，以優雅貴族形象著稱，除了吸引年輕族群，也深受熟女粉絲喜愛，在男團中是「王子」般的存在。現年32歲的他大黑田美優6歲，據了解從去年開始關係逐漸加深，知情人士透露：「兩人性格坦率真誠，因此互相吸引，發展為親密關係。宮舘非常珍惜粉絲，所以多半在自宅見面。」

有關兩人關係，宮舘涼太所屬經紀公司回應：「只是朋友之一。」日本電視台則表示：「對員工私生活一向不予回應。」而共通點是雙方所屬公司都沒有直接否認緋聞。