田中千繪跟爸爸保證「很幸福」　范逸臣寒風中等門接人

▲田中千繪（左圖）與父親田中東尼日前參加位於北投的日本藝術活動。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

范逸臣與田中千繪在2008年因合拍電影《海角七號》爆出緋聞，但戀情傳了10幾年，直到2023年范逸臣才終於認愛，當時並澄清兩人在一起的時間僅七年，而非外界傳的十多年。時報周刊CTWANT多年來多次捕捉到兩人穩定交往的生活日常，本月初田中千繪結束與爸爸田中東尼的藝術活動後搭保母車返家，到家時范逸臣已經在家門口等著她，貼心地接過她手上的大包小包，難怪田中千繪被問起感情，會大方表示「我很幸福」，愛情長跑仍如此甜蜜，令人羨慕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲當天在台北市北投文化會館舉辦日本和服文化藝術「2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）展演」記者會。（圖／本刊攝影組）

2月7日，田中千繪與日本彩妝大師父親田中東尼，父女倆一同出席位於台北市北投文化會館舉辦的日本和服文化藝術「2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）展演」記者會，兩人一起接受媒體訪問時，田中東尼大方表示范逸臣跟年輕時的自己「長得滿像的」，而被問到是否會期待女兒進入人生下個階段，他也態度開明地對女兒的婚事表態：「結婚不見得是幸福，女兒開心就好。」田中千繪在一旁也立刻搭腔：「我很幸福。」從表情看得出充滿甜蜜感。

▲田中東尼離開晚宴場地。（圖／本刊攝影組）

當天2場展演活動進行到傍晚5點半左右，田中東尼先獨自走到一旁的溫泉酒店準備接下來的餐敘活動，田中千繪等其他人也陸續抵達。晚間8點半左右，餐敘結束，眾人離開會場搭乘保母車離去，始終未見田中千繪的伴侶范逸臣出現。半個小時後，車子開抵下榻的酒店，田中千繪送父親田中東尼進酒店後，與眾人道別後才搭乘保母車離開。

▲田中千繪與爸爸及工作人員一同搭車返回市區。（圖／本刊攝影組）

▲田中千繪送爸爸返回下榻酒店並道別。（圖／本刊攝影組）

9點半，載著田中千繪的保母車回到台北市內湖區的住處，那個讓田中千繪感到「很幸福」的范逸臣已經等候在大門，全身保暖衣物加口罩、腳卻很不怕冷踩拖鞋的他，在車門打開的第一時間便迎上前去，接過田中千繪手上的大包小包，接著隨女方到後車廂又拿了幾個袋子，舉動確實很溫柔貼心。加上保母車司機，3人很快將後車廂的物品搬進社區大廳返家休息。

▲田中千繪搭乘保母車回到住處，范逸臣已經在家門外等她。（圖／本刊攝影組）

▲范逸臣貼心地接過田中千繪放在車上的物品。（圖／本刊攝影組）

▲小倆口大包小包的把東西拎進住處。（圖／本刊攝影組）

延伸閱讀

▸ 幸福女人2／與范逸臣《海角》結緣緋聞一傳十幾年 田中千繪不婚頭但曾動卵

▸ 女神追星1／郭書瑤現身李棟旭見面會 看完歐爸逛夜市笑嗨嗨

▸ 原始連結