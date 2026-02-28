2月28日星座運勢／牡羊座週六財運爆發 魔羯緊跟趨勢、天秤抓良機
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：方案引人關注
感情：愛情成為主題
財運：專注目標倍增
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：目標日漸明確
感情：戀愛氣氛濃烈
財運：分散投資增值
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：射手
天秤座 ♎
工作：努力獲得回報
感情：情感如水深潛
財運：抓住良機增值
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：智慧解決難題
感情：美好戀情持久
財運：緊跟趨勢致勝
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：實現突破進步
感情：愛意纏繞身旁
財運：探索機會致富
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：團隊合作和諧
感情：戀情隨風飄動
財運：創造穩定收益
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：方向正確明確
感情：心隨愛情舞動
財運：優化策略增益
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：進展超出預期
感情：愛的微光照耀
財運：持久收入穩定
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：業績穩步攀升
感情：深情眼神回眸
財運：積累實力致富
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：細節處理到位
感情：甜美心動時刻
財運：大膽創新致勝
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：擔當令人信服
感情：愛的力量越強
財運：用心管理財富
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：問題解決迅速
感情：心靈默契共振
財運：穩定資金流動
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
